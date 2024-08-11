自由廣場》盼公民再發起 2028洛杉磯奧運正名公投

◎ 張惠和

二○一八年一月十五日，正式發起「二○二○東京奧運台灣正名公投」提案，前田徑選手紀政受「二○二○東京奧運台灣正名行動小組」邀請擔任領銜人。公投主文是：「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及二○二○年東京奧運？」

二○二一年十一月十五日，黃梓豪領銜提出「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及二○二四年巴黎奧運？」全國性公民投票案至中選會。經中選會在二○二二年二月十七日舉行聽證會後，於三月十八日要求限期補正。理由為聽證會與會代表提出多項事證與法定理由，和東奧公投案相較下，客觀事實基礎已有不同。

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筆者認為二○二○東京奧運正名公投既然已經實施過了一次，就代表這個議題是符合公投法規定。依據公投法第卅二條規定，主管機關公告公民投票之結果起二年內，不得就同一事項重行提出。東奧公投於二○一八年十一月二十四日舉行投票至今已經快要六年，也就是說二○二八年美國洛杉磯奧運正名公投，如果民意支持，當然可以在適當時機依法再度提出公投案。

不過東京奧運正名公投引發國際奧會高度重視，國際奧會三度發函關心，表示不會干預台灣的公投程序，卻又同時提醒中華奧會和體育署，不要做出破壞一九八一年洛桑協議的舉動、以外力來干涉體育，否則會有被中止或撤回對該國奧會承認的可能。因此公投行動只能公民團體自發性的作為。

（作者為退休公務人員）

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