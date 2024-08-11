自由廣場》奧運性別爭議 性平之路仍漫長

◎ 魏思源

二○二四巴黎奧運強調性別平等，不僅男女運動員參賽數首度達到一比一，奧運村街道以女性命名、設置哺乳室等，都往平權之路邁進。但與此同時，卻有聲浪質疑我國拳擊好手林郁婷與阿爾及利亞拳擊女將克莉芙「性別有問題」，強烈反對她們參賽。

造成性別爭議的遠因是，林郁婷和克莉芙在去年沒有通過國際拳擊總會（IBA）的女子比賽資格測試。然而國際奧會（IOC）不斷為兩位選手背書參賽資格沒有任何問題，也早在二○一九年抨擊國際拳總檢測過程不具體且不透明，更指兩人是受國際拳總武斷且倉促的裁定所累，完全沒有任何根據。儘管這些危險、厭女且無稽的攻擊可能導致錯誤訊息，網路上仍充滿許多酸言酸語的屈辱性攻擊，完全無視兩名運動員須付出多少努力，才能練就現在的體能與技巧。

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不少優秀運動員除了苦練，也有天生身體優勢。例如籃球員普遍身材較高，但從未有人提出長人不能參賽。如我們會因為俠客歐尼爾身高二一六公分，就禁止他參加比賽？因擁有二二四公分身高及二四○公分臂展的文班亞瑪高人一等，就取消他參加美國職籃NBA選秀？又或外號「女姚明」、身高二二○公分的中國女籃新星張子宇，因身高優勢壓制對手，就禁止她參加國際女籃賽？

我們不能因為某些族裔運動員四肢長、肌肉密度高、爆發力強、動作靈活，將其排除在競技場外。

同樣，「女人」不一定要長得像芭比娃娃，不能因為有女性運動員「看起來像男人」，就禁止參加女子組比賽。

近期一項由國際奧會資助的研究顯示，跨性別女性並非如外界想像，在各項運動能力上都能有比順性別女性更好的表現；研究團隊成員之一、同時也是國際奧委會醫學和科學委員會成員的皮茲拉迪斯表示，決定運動員在賽場上的表現，是來自多種不同因素的綜合影響，並非只受到單一條件決定。

面對國際拳總及名人以極端粗暴手段攻擊林郁婷，我們肯定政府發聲譴責，當林郁婷最強力的後盾。而林郁婷一路過關斬將闖進冠軍賽，她正在用苦練的實力，讓那些口出不實、失去運動員精神的言論，詆毀她的人完全閉嘴！

（作者從事資訊業）

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