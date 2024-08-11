晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》奧運性別爭議 性平之路仍漫長

2024/08/11 05:30

◎ 魏思源

二○二四巴黎奧運強調性別平等，不僅男女運動員參賽數首度達到一比一，奧運村街道以女性命名、設置哺乳室等，都往平權之路邁進。但與此同時，卻有聲浪質疑我國拳擊好手林郁婷與阿爾及利亞拳擊女將克莉芙「性別有問題」，強烈反對她們參賽。

造成性別爭議的遠因是，林郁婷和克莉芙在去年沒有通過國際拳擊總會（IBA）的女子比賽資格測試。然而國際奧會（IOC）不斷為兩位選手背書參賽資格沒有任何問題，也早在二○一九年抨擊國際拳總檢測過程不具體且不透明，更指兩人是受國際拳總武斷且倉促的裁定所累，完全沒有任何根據。儘管這些危險、厭女且無稽的攻擊可能導致錯誤訊息，網路上仍充滿許多酸言酸語的屈辱性攻擊，完全無視兩名運動員須付出多少努力，才能練就現在的體能與技巧。

不少優秀運動員除了苦練，也有天生身體優勢。例如籃球員普遍身材較高，但從未有人提出長人不能參賽。如我們會因為俠客歐尼爾身高二一六公分，就禁止他參加比賽？因擁有二二四公分身高及二四○公分臂展的文班亞瑪高人一等，就取消他參加美國職籃NBA選秀？又或外號「女姚明」、身高二二○公分的中國女籃新星張子宇，因身高優勢壓制對手，就禁止她參加國際女籃賽？

我們不能因為某些族裔運動員四肢長、肌肉密度高、爆發力強、動作靈活，將其排除在競技場外。

同樣，「女人」不一定要長得像芭比娃娃，不能因為有女性運動員「看起來像男人」，就禁止參加女子組比賽。

近期一項由國際奧會資助的研究顯示，跨性別女性並非如外界想像，在各項運動能力上都能有比順性別女性更好的表現；研究團隊成員之一、同時也是國際奧委會醫學和科學委員會成員的皮茲拉迪斯表示，決定運動員在賽場上的表現，是來自多種不同因素的綜合影響，並非只受到單一條件決定。

面對國際拳總及名人以極端粗暴手段攻擊林郁婷，我們肯定政府發聲譴責，當林郁婷最強力的後盾。而林郁婷一路過關斬將闖進冠軍賽，她正在用苦練的實力，讓那些口出不實、失去運動員精神的言論，詆毀她的人完全閉嘴！

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書