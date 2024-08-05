自由廣場》香港即將成為落後城市

◎ 李廣智

最近，美國《華爾街日報》發表調查報導，發現中國「華為」被美國制裁的五年來，依然在全球通訊設備市場處於領先地位。

原因是中國政府暗中介入，希望協助華為擺脫對美國技術及零件的依賴。而華為被制裁當天，深圳市政府就登記成立「深圳重大產業投資集團」，投資項目集中在半導體相關廠房、設備和原材料等。而集團旗下兩所子公司則負責聘用多名華為主管及取得華為移轉的多項專利技術。調查更發現該集團介入華為業務後，深圳進口的半導體製造設備急增。

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從世界上第一塊晶片於一九五八年九月十二日在美國問世，迄今已經六十六年，美國在晶片的創新與研發上的理論基礎可謂相當成熟，因此其晶片技術領先地位可謂牢不可破。根據摩爾定律，每隔兩年晶片上可容納的電晶體便會增加一倍。面對這種幾何級的科技發展速度，中國根本「彎道超車」也做不到，更遑論完全脫離美國的技術。

因此，半導體廠房選址深圳以及深圳大量進口半導體製造設備的原因就非常明顯，就是要利用鄰近的香港作「白手套」購買西方先進設備，以逃避美國的封鎖。如同現在中共利用香港為俄羅斯攻打烏克蘭購買軍用物資一樣。

若筆者推測屬實，美國將對香港進行一系列的高科技產品與技術的出口限制，於若干年後，香港就會成為一個落後城市。

（作者為整理師）

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