自由廣場》遊台灣處處可見 再生能源轉型

◎ 陳偉智

這三年不管搭乘西部鐵路或是飛機，總會多注意窗外的風景，看到西部地區農舍、工廠屋頂越來越多太陽能板、海上越來越多林立的離岸風機、以前從不注意的陸域風機，再生能源轉型，是很實實在在發生的。

八月四日從高雄火車站搭往台南新營，短短路程，就看到一間在鐵路旁邊的小學校～和平國小，屋頂蓋滿光電板，很多大學校都還沒做的，那麼小的學校就先做了。

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再查下去發現不得了，人家二○○八年就做了！不是這幾年才「跟風」，根本是社區能源轉型的先行者。

火車再往前開一點，滿滿高壓電塔印入眼簾，其實「龍崎超高壓變電所」就在車程卅分鐘不遠處。二○二二年的三○三大停電，就是因為這座被譽為「北龍潭、南龍崎」的南部供電樞紐出事。說這是全台最重要的變電所之一也不為過，據報導稱，當時一九八一年落成，是東南亞最大超高壓變電所之一。

和平國小到龍崎超高壓變電所車程卅分鐘的距離，對比台灣再生能源轉型從「大電廠、大電網」轉型成分散、智慧電網的虛擬電廠，路途漫漫，所幸三次大停電之後，政府提出十年電網轉型計劃，分散式的智慧電網，結合再生能源間歇、社區化的特性，再生能源系統轉型可望再進一步。

雖然扁政府、馬政府時期就有再生能源政策，但屬零星。台灣再生能源轉型之路二○一六年才算全面啟動。近幾年某些把核能當神主牌有心人士，操弄工商界的焦慮，嚷嚷著「停電就是缺電、缺電就是要核電」這樣的簡單邏輯，藉以貶低質疑再生能源作為關鍵能源的重要性。

其實，能源的發、輸、配、售是電力系統的常識，早已被電力系統專家澄清多次；遊台灣，再生能源系統轉型的典範，早已遍地開花，台灣不能、也沒有條件走回頭路。保守擁核人士故意操弄缺電情緒，只因他們心中早有唯一解方。

（作者為前國會助理）

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