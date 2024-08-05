晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》遊台灣處處可見 再生能源轉型

2024/08/05 05:30

◎ 陳偉智

這三年不管搭乘西部鐵路或是飛機，總會多注意窗外的風景，看到西部地區農舍、工廠屋頂越來越多太陽能板、海上越來越多林立的離岸風機、以前從不注意的陸域風機，再生能源轉型，是很實實在在發生的。

八月四日從高雄火車站搭往台南新營，短短路程，就看到一間在鐵路旁邊的小學校～和平國小，屋頂蓋滿光電板，很多大學校都還沒做的，那麼小的學校就先做了。

再查下去發現不得了，人家二○○八年就做了！不是這幾年才「跟風」，根本是社區能源轉型的先行者。

火車再往前開一點，滿滿高壓電塔印入眼簾，其實「龍崎超高壓變電所」就在車程卅分鐘不遠處。二○二二年的三○三大停電，就是因為這座被譽為「北龍潭、南龍崎」的南部供電樞紐出事。說這是全台最重要的變電所之一也不為過，據報導稱，當時一九八一年落成，是東南亞最大超高壓變電所之一。

和平國小到龍崎超高壓變電所車程卅分鐘的距離，對比台灣再生能源轉型從「大電廠、大電網」轉型成分散、智慧電網的虛擬電廠，路途漫漫，所幸三次大停電之後，政府提出十年電網轉型計劃，分散式的智慧電網，結合再生能源間歇、社區化的特性，再生能源系統轉型可望再進一步。

雖然扁政府、馬政府時期就有再生能源政策，但屬零星。台灣再生能源轉型之路二○一六年才算全面啟動。近幾年某些把核能當神主牌有心人士，操弄工商界的焦慮，嚷嚷著「停電就是缺電、缺電就是要核電」這樣的簡單邏輯，藉以貶低質疑再生能源作為關鍵能源的重要性。

其實，能源的發、輸、配、售是電力系統的常識，早已被電力系統專家澄清多次；遊台灣，再生能源系統轉型的典範，早已遍地開花，台灣不能、也沒有條件走回頭路。保守擁核人士故意操弄缺電情緒，只因他們心中早有唯一解方。

（作者為前國會助理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書