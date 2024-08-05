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自由廣場》更改醫囑藥物品牌 應經醫師病人同意

2024/08/05 05:30

◎ 林應然

最近為了健保署將徹底實施醫師只能開藥品成分名，而由藥師不必經醫師同意就可以決定給予病人任何廠牌藥物之事，鬧得沸沸揚揚，幾個醫師團體聯合反對，認為將會影響病人用藥品質及處方權益，引發藥師公會嚴厲批判，認為目前醫界在掌控藥品市場，導致每年造成高達七百億元的藥價差，是健保系統一個沉重負擔。

醫界認為這是莫須有的指控，第一，同成分不同廠牌的藥物本來就有一些差異存在，否則何能以不同價格存在市場，藥師公會如果真的認為無差異，社區藥局就不應該賣原廠普拿疼一顆藥近十五元，而要說服病人只要買市場上一顆同成分只要幾毛錢的同成分藥即可。

第二，若真有那麼多藥價差，醫界何能掌控市場賺走藥價差七百億？許多釋出處方的藥價差不就是由藥界賺走的，否則何以連鎖藥局不斷開設，且數目達一萬多家，甚至比超商還多，連帶吸走藥師人員，導致醫療院所藥師市場缺人，引起醫療系統困窘。

第三，健保署如果認定只要同成分療效一定相同，為何不乾脆針對每種同成分的藥品，只選一種最便宜的給付即可，如此應該可以減少大量健保資源浪費。

藥品療效關乎醫病治療效果，這種不經醫師與病人同意，就由藥師自行決定給予藥物品牌的政策，如果在缺藥的非常時期，相信醫界尚可接受，但如果強制普遍實施，我們也很可能會發現，藥局會基於同成分就同療效的利益取向，可能以最高利潤卻不管品質的同成分藥物給予病人，讓病人處於危險地位。

醫藥分業，於今多少藥物已在社區藥局領取，何能怪說藥價黑洞是醫師咬在嘴巴的肉，由醫師把持造成？這是對醫師的一種污衊。是否可以用同成分的藥品取代看病醫囑之藥品，不應該只由不負責醫療成效的藥師這端任意為之，應該商得醫師與病人同意才能執行，這種關係到民眾健康的事豈能隨便！

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

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