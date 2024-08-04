自由廣場》公寓大廈防水閘門關閉時機 誰來管控？

◎ 饒後樂

凱米颱風發威，南部降下驚人大雨。高雄多處社區地下室變成「滯洪池」，汽車機車滅頂、損失難以估計。居民責怪管委會及物業人員沒有及時廣播或關上防水閘門，揚言提告追究責任。

在極端氣候逐漸變成常態後，防水閘門已成為建築物的標準設施，各地方政府也提供高額補助鼓勵社區大樓儘早裝設。但這次高雄卻出現多起防水閘門沒發揮作用的狀況，事後檢討，除了閘門的設計、品質、操作與使用訓練因素外，公寓大廈決策特性和應變能力也須一併考量改進，才能有效因應日後類似狀況。

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公寓大廈不像單一所有權建物由業主決定何時關上閘門並承擔後果。公寓大廈為一平權環境，雖有管委會但組織通常不會明確律定災害發生時，給予管理委員或物業人員關閉防水閘門的授權，以致大水來臨因為無法掌握狀況左右為難。

譬如管委會已關閉閘門，可是住戶卻要開車外出，揚言若不放行所有損失概由管委會負責。或者有人開車回來發現進不了地下室，同樣威脅若不開門車輛停在外面的所有風險物業人員必須買單。社區大樓居民不會知道雨還會下多久？水到底淹多高？車子放在地下室或停到附近高架橋怎樣比較保險？怎麼做都帶著不便與未知風險，好壞要到最後揭曉。地方政府首長放錯颱風假只是被罵，公寓大廈做錯決定決策者卻得要面對賠償的威脅！

面對天然災害，每個人都有獨立的認知和預判，因此要缺乏天氣預測能力和水文狀況的社區大樓自己決定何時關上防水閘門，將是一場決策災難，應由政府代為決斷。

就像政府根據氣象資訊發佈關閉水門訊息，地方政府水利單位應就淹水潛勢分析，建議民眾哪些地區何時應關閉防水閘門，留給公寓大廈居民時間就自身需求預作判斷準備。而社區大樓只要在規約或區分所有權人會議決議約定，依照政府預警時間關閉閘門，管委會或物業人員即無須負擔決策風險，居民也不需要再為自身需求或主觀判斷差異大動干戈。

（作者為台灣公寓大廈管理顧問協會理事長）

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