自由廣場》救援直升機當Uber 教授免費庶民挨罰

◎ 常遇秋

上個月凱米颱風帶來豪雨成災，當時的氣象署預估雲林古坑山區，總雨量高達九百至一千三百毫米，達到黃色警戒，縣府要求危險區民眾一百一十四人，緊急撤離。

一對住在雲林縣樟湖村民宅的夫妻卻不理颱風警報，拒絕撤離，縣府將依《災害防救法》開罰五萬元到廿五萬元罰鍰，以儆效尤。

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而成大考古學研究所某教授，同樣在凱米颱風來襲期間失聯四天，家人焦急報警求助，空勤直升機與屏縣消防局特搜大隊找到到教授後，他卻拒絕撤離，讓直升機空跑一趟。

幾日後，教授因感冒無藥可用，以及道路中斷，再度求助，空勤直升機當起「免費」Uber，搭載教授安全下山。

兩起案例，同樣發生在凱米颱風來襲的前後，「無權無勢」的雲林縣夫妻依《災害防救法》開罰五萬元到廿五萬元罰鍰；教授把「救援」直升機，當成「免費」Uber在使用，而且直升機還飛兩次，結果是其情可憫，完全免責！

一般老百姓看到新聞之後，觀感如何？這叫「一體適用」嗎？

屏東縣消防局表示，教授因有急需撤離及就醫之必要性，消防局「不會裁罰」，也「不會收取搜救費用」，這是德政！

民眾在想，這比外叫Uber要付費，還要划算。日後，自己是否可以比照辦理？日後，山區居民不必遇到颱風就撤村。若有事，再打手機去找直升機，既方便又免費？不是嗎？

庶民不能一體適用？

根據《中央法規標準法》第十八條，談到適用「從新從優原則」與「一體適用」等概念！

凱米颱風來襲後，「一般庶民」到底符合「從新從優原則」與「一體適用」的哪個案例？民眾是可把「救援」直升機，當成「免費」Uber在使用？還是會被依《災害防救法》，慘遭開罰五萬元到廿五萬元罰鍰？令人好奇！

（作者為教育工作者）

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