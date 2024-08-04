晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》救援直升機當Uber 教授免費庶民挨罰

2024/08/04 05:30

◎ 常遇秋

上個月凱米颱風帶來豪雨成災，當時的氣象署預估雲林古坑山區，總雨量高達九百至一千三百毫米，達到黃色警戒，縣府要求危險區民眾一百一十四人，緊急撤離。

一對住在雲林縣樟湖村民宅的夫妻卻不理颱風警報，拒絕撤離，縣府將依《災害防救法》開罰五萬元到廿五萬元罰鍰，以儆效尤。

而成大考古學研究所某教授，同樣在凱米颱風來襲期間失聯四天，家人焦急報警求助，空勤直升機與屏縣消防局特搜大隊找到到教授後，他卻拒絕撤離，讓直升機空跑一趟。

幾日後，教授因感冒無藥可用，以及道路中斷，再度求助，空勤直升機當起「免費」Uber，搭載教授安全下山。

兩起案例，同樣發生在凱米颱風來襲的前後，「無權無勢」的雲林縣夫妻依《災害防救法》開罰五萬元到廿五萬元罰鍰；教授把「救援」直升機，當成「免費」Uber在使用，而且直升機還飛兩次，結果是其情可憫，完全免責！

一般老百姓看到新聞之後，觀感如何？這叫「一體適用」嗎？

屏東縣消防局表示，教授因有急需撤離及就醫之必要性，消防局「不會裁罰」，也「不會收取搜救費用」，這是德政！

民眾在想，這比外叫Uber要付費，還要划算。日後，自己是否可以比照辦理？日後，山區居民不必遇到颱風就撤村。若有事，再打手機去找直升機，既方便又免費？不是嗎？

庶民不能一體適用？

根據《中央法規標準法》第十八條，談到適用「從新從優原則」與「一體適用」等概念！

凱米颱風來襲後，「一般庶民」到底符合「從新從優原則」與「一體適用」的哪個案例？民眾是可把「救援」直升機，當成「免費」Uber在使用？還是會被依《災害防救法》，慘遭開罰五萬元到廿五萬元罰鍰？令人好奇！

（作者為教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書