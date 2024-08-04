自由廣場》別再讓「中華台北」拖累台灣健將

◎ 冼義哲

當國人齊心聚焦在二○二四年的巴黎奧運賽場、熱情為台灣健將加油之際，我們優秀的女子拳擊五十七公斤級選手林郁婷卻遭惡意造謠中傷、有心人士試圖以世錦賽期間「奧步」冷飯熱炒，但政府第一時間協助闢謠澄清，加上自身勇猛的表現，林郁婷順利闖進八強。

對於違背運動家精神、企圖以場外「奧步」攻擊台灣的優秀選手，自然讓人生氣、無法容忍，然除了選手與教練團在第一線、第一時間的救濟與反制，吾人更應該正視「中華台北作為隊名已拖累了台灣健將」的事實。

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近年來，無論是政治、軍事、體育等各層面，中國都是秩序的破壞者，即便在運動競技的賽場上，中國隊也是屢屢破壞遊戲規則，不但無視道德性的問題，更將此視為「戰狼」心態的成就。

不僅過去在田徑項目多次傳出選手「冒充」性別的爭議、頻頻遭到懲處，就連本屆巴黎奧運都出現選手乃至於賽馬藥檢未過，在國際上廣受詬病與批判。

當「中國」這面招牌已經被國際社會跟「作弊」劃上等號，「中華台北」這個中、台不分的隊伍名稱，對不熟悉台海情勢的他國人而言，實難避免認知錯亂，是而「中華台北」之名不只害台灣健將蒙受中國惡行的拖累，更已經造成選手遭有心人士抹黑的實質傷害。

蔡英文政府任內讓台灣走向世界、賴清德政府持續堅守台灣主體性，在優秀的外交官辛勤的耕耘下，我們都能聽見外國友人以我們的名字「台灣」相稱，若非如此，頂著「中華台北」之名的優秀選手，恐怕要承受更多無妄之災。

期盼用台灣之名 自信出賽

每一位運動選手能站上世界舞台競技，背後都是無數的努力與堅持，倘若繼續使用「中華台北」之名因而被中國牽累，無疑是對選手與教練所有努力的羞辱與傷害，期望未來的國際賽事，我們的優秀選手都能用自己的名字「台灣」，清清白白的在國際舞台上揮灑汗水、自信勇敢的擁抱榮耀。

（作者為《面對中國》主持人）

全民來做林郁婷的後盾

◎ 徐嘉欣

我國拳擊女將林郁婷，代表台灣參加巴黎奧運，卻因為性別問題屢遭質疑、議論，連「哈利波特」的作者JK羅琳也多次發文質疑，但是國際奧會已經做出林郁婷符合規範的說明。

J K羅琳的發言實在是有欠妥當，不僅讓奧運拳擊比賽失焦，也抹煞了林郁婷的努力，當然對國人來說也是一種恥辱，所幸林郁婷面對外界質疑與批評的聲浪，都能高EQ的看待，而她同時也在IG上寫下感謝粉絲的支持，並表示「我也會讓每一個腳步，每一次出拳，不辜負自己，更不辜負大家的期望，加油」。

她這番話，讓人格外感到心疼和不捨，而這些批評、質疑的聲浪還是進行式，這對一個孜孜矻矻在拳擊上精進的運動選手來說，這是何等的不公平。

林郁婷是個令人心疼的孩子，她在成長的過程中，因為外型的關係屢屢遭人另眼看待，但她都很勇敢的去面對，現在她在巴黎，面對除了J K羅琳外，還有馬斯克、川普等國際名人接近霸凌式的質疑聲浪，並且勇敢出賽爭取佳績。

給她溫暖 尊重醫學與奧會判定

筆者建議國人應該用自己的方式，去支持林郁婷，讓她可以收到來自台灣的溫暖，讓林郁婷不孤單，並且告訴那些質疑林郁婷的人，應該去接受人類的多樣性，尊重醫學上對性別的判定，也尊重國際奧會認定這樣的性別判定，而在事實上也證明他們並沒有具有壓倒性的優勢啊，這些人實在應該要把嘴巴閉起來，不要對當事人造成無端的傷害。

相信團結力量大，國人要助林郁婷挺過性別的風暴，並且希望以後不會再發生了，否則質疑一次林郁婷，就會受傷一次，這教身為支持她的人，情何以堪呢？

（作者為文字工作者）

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