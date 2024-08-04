晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

星期專論》佔GDP三％的國防開支無濟於事

星期專論

星期專論

2024/08/04 05:30

◎馬明漢（Michael Mazza）

在台灣今年的總統選舉之前，三位主要候選人賴清德、侯友宜和柯文哲一致表示，支持將台灣的國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的三％。此一目標可以追溯到陳水扁政府時期。然而，對於那些擔心台灣未能全力強化自身防衛的外國支持者來說，這個GDP佔比已經不足以因應所需，也不能讓他們放心。

台灣在最近幾年持續增加國防支出。二○二二年，國防預算佔政府總預算的比例達到十三‧六％，為一九九六年以來的最高水準。可是，這僅僅相當於台灣GDP的二％，只會加深美國一些人對台灣沒有認真看待中國威脅的擔憂。 （資料照）

外國支持者憂心 台灣未全力強化自衛

陳水扁在二○○○年當選總統時，台灣的國防開支佔GDP的比例，已經連續數十年下降。瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）的資料顯示，當美國在一九八○年退出《中美共同防禦條約》時，台灣的國防預算佔GDP的比例為七‧三％。或許有點令人意外的是，在台灣失去美國這個唯一的盟友後，這個比例並未上升。不過，在整個一九八○年代和一九九○年代的大部分時間裡，台灣經濟持續成長之餘，中國人民解放軍並未對台灣的安全構成重大威脅。台灣不僅能夠提高國防預算，同時也能將其不斷擴大的國家資源，投入到其他優先事務上。

而隨著台灣轉型為民主國家，要求削減國防開支的壓力也愈來愈大。這是自然現象，因為政治人物面臨選舉的競爭壓力，政府也必須更迅速地對選民的需求做出回應。在整個一九九○年代，國防支出在國家總預算中的比例，從十六‧五％降至八‧二％。

遺憾的是，對台灣而言，這種資源的重新優先配置，正值中國積極展開軍事現代化之際。在一九九六年的台灣海峽危機後，北京記取了深刻的教訓：一旦台海爆發危機，中國人民解放軍幾乎無法阻止美國的干預。解放軍只不過是一隻紙老虎。

二○○○年代初期 兩岸軍力開始失衡

到了二○○○年代初期，台北和華盛頓都愈來愈意識到，兩岸軍事力量的平衡開始向中國傾斜—雖然速度很緩慢。在這種情況下，陳水扁總統承諾將國防支出的目標訂為GDP的三％。此後的每一任總統都接受這個目標。可是，沒有一個人做到。

解放軍積極擴充軍備 台灣未跟上腳步

廿年前，將國防預算訂為GDP的三％是合理的。當時，中國的軍事現代化才剛起步，台灣的軍事實力仍優於解放軍，美國在印度—太平洋地區也保有無可爭議的軍事優勢。然而，過去廿年來，這種優勢已經每況愈下。台灣沒有跟上解放軍擴充軍備的腳步，而且解放軍現在甚至可以嚴重影響美軍在西太平洋的行動能力。

中國威脅嚴峻 台灣應該提高軍費目標

年復一年，台灣面臨日益嚴峻的生存威脅，卻仍然堅持廿年前的國防開支目標—以我們現在所知道的情況來看，這個目標在當時可能已經不足，而且在這些年裡，沒有任何一位總統曾經接近達成這個目標。

值得稱許的是，台灣在最近幾年持續增加國防支出。二○二二年，國防預算佔政府總預算的比例達到十三‧六％，為一九九六年以來的最高水準。可是，這僅僅相當於台灣GDP的二％，只會加深美國一些人對台灣沒有認真看待中國威脅的擔憂。

由於台灣一直未能實現GDP佔比三％的目標，解放軍已經取得上風。事實上，即使台灣現在達成這個目標，不僅太少，也為時已晚。台灣的領導者早就應該擬定一個更高的支出目標—台灣在一九九○年代初期的GDP佔比五％，是一個相當不錯的起點—並且確實兌現。

台灣是一個擁有工業化經濟的富裕已開發國家，有能力投注更多資源以捍衛自身安全，尤其是當另一種選擇是讓自己處於被全面併吞的危險之中時。

星期專論》◎馬明漢（Michael Mazza）

（作者馬明漢為2049計畫研究所資深主任，也是全球台灣研究中心的非常駐資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書