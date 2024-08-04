自由共和國》洪敬富／向著習總指引下的「新三面紅旗」征程，前進！前進！進！

後疫情時代，中國在內外交困的險峻情勢下，七月召開了延遲多月的中共廿屆三中全會。（美聯社檔案照）

洪敬富／成大政治系教授

後疫情時代，中國在內外交困的險峻情勢下，七月召開了延遲多月的中共廿屆三中全會。歷經四天的密集閉門會議，通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》）。

從官媒新華社發佈的《決定》全文，以及黨官媒基於內外宣傳需要的「高、大、上」報導，都揭示中國將繼續沿著獨立自主、自立自強，不封閉僵化，也不照抄照搬、食洋不化的「中國式現代化」道路前進。簡約而論，中國要走自己的路，一條由「卓越改革家」習近平所指引，向著充滿光明發展前景的「新三面紅旗」之路：以「新質生產力」進行彎道超車的大躍進；以「農村集體組織」來推動新土地政策的人民公社；以「兩個確立、四個意識、四個自信、兩個維護」來達成習近平新時代的「總路線」。

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首先，「新質生產力」承載著中國做為一個後發展國家，欲藉由高新科技領域的創新和研發，突破過往以高耗能、高排放、高勞力密集為主的「舊三樣」（家電、家俱、服裝）產品的生產；轉以驅動高端、智能、綠色產業的某幾項關鍵且具競爭性的技術及其應用上，特別是電動車、鋰電池、太陽能產業為核心的「新三件」，結合高階晶片、半導體、AI等產業鏈、價值鏈之高質量發展，在當前困局中，挽救岌岌可危的國家經濟。

這可是在百年未有之大變局裡，中共政權的生存之道與中華民族偉大復興之途。於是，舉全國之力，集中力量辦好「彎道趕超」的發展大事。一方面，致力於高新科技行業標準的制訂，引領全球發展，推進如《中國製造二○二五》、《中國標準二○三五》、《5G夢》、《5G應用「揚帆」行動計畫》、《大煉芯》（芯片／晶片）等大戰略計畫；另一方面，將技術含金量的「新質生產力」產品出口，突破以美國為主導的泛民主聯盟，對中國實施科技制裁與封鎖，以及經貿的關稅壁壘。如此，就能突破重圍，殺出一條血路。

再者，藉由制訂並實施《農村集體經濟組織法》，既為廣大落後的農民、農村、農業之「三農」問題，指明未來的發展方向，也為改善日益惡化中的貧富懸殊、社會階層對立，鋪墊了新時代人民公社的華麗登場。在共同富裕政策下，重分配，強管制，彰顯社會主義公有制的中國特色。而這一切都得靠一支具忠誠、不貪腐的黨政軍領導幹部來共同推動。

於是，中共中央辦公廳於今年六月印發的《全國黨政領導班子建設規劃綱要（二○二四～二○二八年）》，以及同年同月在延安召開的中央軍委政治工作會議，都在在強調領導幹部的選拔要能對領導人絕對忠誠。並從過去毛時代「延安整風」和「楓橋經驗」，汲取「不斷革命論」在當前內外形勢的時代意義：敢於鬥爭、善於鬥爭，要堅持黨對軍隊的絕對領導。

這就是習近平新時代的「總路線」，即藉由「兩個確立」（確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）、「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識）、「四個自信」（中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）和「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導），做為相輔相成，構建習近平「總路線」的整體核心內涵。

然而，這種「義勇軍進行曲」般的「前進」豪情壯志，恐怕難以再激起不少早已脫離群眾、背離共產黨初心使命，和政治意識淡薄的黨政領導之理想信念。他們被黨中央定性為「精神缺鈣」幹部；不僅違紀違法，更是腐化墮落。而在一些百姓看來，現如今中共政權已進入「歷史的垃圾時間」。固然官方在主旋律宣傳中，依然唱響「進一步全面深化改革，推進中國式現代化」的贊歌，其曲調和內容依舊如此偉大、光榮、正確，但宏大敘事背後，似難再感動人心。面對前景黯淡的未來，他們或選擇躺平、半躺平，或用腳投票，移民潤出國。這就好比在球賽場上，一邊的選手既無心再戰，另一邊的觀眾也對比賽頓失興趣，畢竟任一方再怎麼努力，都難以逆轉勝負已定的宿命未來。

百姓、幹部都是黨國的韭菜

諷刺的是，百姓是黨國的韭菜，領導幹部亦是韭菜。大家都只不過是時間早晚的問題。過去毛時代的「三面紅旗」以文化大革命的十年浩劫悲劇收場，而習時代的「新三面紅旗」，究竟是能再興一九七八年十一屆三中全會，推動「改革開放」政策的富強國祚，還是共產黨運程衰敗的總加速，時間會證明一切。

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