自由共和國》鶴岡路人／需要北約參與印太事務 加強對中遏制

二○二四年七月在美國首都華府舉行的北大西洋公約組織七十五週年峰會，被稱為「IP4（印度太平洋四國）」的日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭應邀出席。（法新社檔案照）

鶴岡路人／日本慶應義塾大學副教授

二○二四年七月在美國首都華府舉行的北大西洋公約組織七十五週年峰會，被稱為「IP4（印度太平洋四國）」的日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭應邀出席。這是繼二○二二年馬德里、二○二三年維爾紐斯之後，連續第三年邀請四國出席。

在北約名下美歐各國和多國同盟與會的場合，討論包括中國、朝鮮等在內的印度太平洋地區的安全保障問題，已經成為慣例，這是一個巨大的轉變。

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但是，必須從只是IP4參加北約峰會就成為新聞的階段走出來。今後，如何讓北約參與印度太平洋事務具體實現強化地區的遏制態勢才是關鍵。

首先，讓我們重新確認北約參與印度太平洋的理由。在相同的觀念和價值觀來看，北約和日本、澳大利亞等國共享相同的價值，目的是各國一起維護基於遵守規則的國際秩序。這一點極其重要。

但是，更確切地說，正如這次華府峰會宣言所述，「印度太平洋地區之所以重要，是因為該地區的事務會對歐洲、大西洋地區的安全保障產生直接影響」。也就是說，北約為了保護自身利益而參與印度太平洋地區事務也在情理之中。和主觀意願無關，而是出於迫不得已。

北約在二○二二年通過的戰略概念，表明了對北約各國的利益、安全保障和價值構成挑戰的中國的憂慮。此後，對中國的憂慮急劇加深。對全面進攻烏克蘭的俄羅斯不斷支援的中國表示反對。

華府峰會聯合聲明表示，中國已成為俄羅斯戰爭的「決定性支持者」，對其深表憂慮。認識到中國通過支持俄羅斯的武器生產，加劇了俄羅斯對歐洲的威脅。可見，北約對中國的憂慮程度之大。

盡管如此，對於北約來說，遏制的主要對象依舊是俄羅斯。自俄羅斯對烏克蘭實施全面入侵後，北約首當其衝的課題自然是加強對俄遏制和防衛態勢。

但是，只要對應俄羅斯一國，就能確保歐洲大西洋地區安全保障的時代已經結束。中國和朝鮮支持俄羅斯入侵攻烏克蘭的現實再次佐證了這一點。

在認識到上述局勢的基礎上，今後，北約必須著手解決的課題有以下兩個︰

第一，應對中國核力量的迅速提升。北約在二○二二年的戰略概念中已經提到了缺乏透明度的中國核戰力在迅速提升。但是，沒有明確指出北約如何應對。

北約將自己定位為「核同盟（nuclear alliance）」，坐擁美國、英國、法國等擁核國家，不可能對中國核戰力的提升視而不見。中國的核彈頭數到二○三○年將超過一千發，到二○三五年估計將達到一千五百發，有可能比肩美俄。

如果這樣，美國很有可能被迫改變目前的核佈署體制，北約的核佈署體制也會受到影響。事實上，至少在地理位置上，大部分歐洲的北約國家的領土都比美國東海岸更接近中國。

第二，應對南中國海和台灣海峽發生大規模軍事衝突，美軍直接介入時，駐歐美軍的佈署體制將不可避免受到的影響。届時，北約主要武力會變得薄弱。在印度太平洋有事時，北約陸軍對主力裝備的需要程度可能較低，但包括飛彈和偵察機在內的海軍、空軍輜重很可能會被轉向東亞。另外，如果首先在歐洲發生北約成員國捲入大規模戰事，印度太平洋方面難免會變得薄弱。

就在南中國海和台灣海峽發生大規模戰事之際，北約對歐洲國家將扮演何種角色的爭議頗多，需要理解的是對歐洲安全而言，最直接的影響是美軍將各種輜重從歐洲轉移到東亞所產生的各種影響。北約防務計畫需要正面考慮這一點。

不管中國的核戰力增強還是南中國海、台灣有事的哪種劇本都表明，遏制中國，對北約自身來說是生死攸關的問題。為此，考慮如何變更核佈署體制，以及是否可以通過強化通常戰力和飛彈防衛體系來加以應對等需要儘早進行討論。

關於南中國海和台灣海峽有事，針對每個劇本美軍需要在東亞集中多少戰力，會對北約美軍的態勢帶來怎樣的影響，首先需要縝密調查。在此基礎上，有必要考慮日本、澳大利亞、韓國等印度太平洋的美國同盟國能發揮什麼樣的作用。

通過如上的部署強化北約對中國的遏制效果，才是北約參與印度太平洋事務最重要的目標。

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