自由廣場》請放寬媒體報導兒少性侵害案

◎ 葉昱呈

衛福部日前邀集媒體代表、兒童團體、專家學者等單位討論「兒少性侵案媒體報導指引」，未來媒體報導是類事件時，發現成年行為人於事件發生後，尚未排除觸法嫌疑前，仍服務於相關兒少、身障、老人等機構，基於維護社會公益、防止傷害擴大，得以適度報導該行為人現服務單位，但仍不得揭露「足資識別」被害人身分資訊。

問題是，「足資識別」係屬於不確定的法律概念，要如何認定？以幼兒園性侵案為例，若媒體報導幼兒園名稱，凡認識受害幼兒的親友、鄰居或家長的同事等第三人，即可從揭露的幼兒園名稱與其認識幼兒就讀的幼兒園進行連結，而「間接」識別出受害幼兒之身分，造成受害者二度傷害，但若因此不報導，可能讓更多的幼兒持續受害。

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筆者認為，媒體如揭露幼兒園名稱，僅有特定對象（例如：受害幼兒親友、鄰居）能夠辨識受害幼兒身分，但其他社會大眾並無從辨識受害幼兒身分，更何況受害幼兒親友、鄰居如揭露幼兒姓名及其他足以識別身分之資訊，即違反《兒童及少年福利與權益保障法》第六十九條規定，而須受到處罰。

衡酌利弊得失及比例原則，建議衛福部放寬媒體報導性侵害嫌疑人服務單位名稱，既能保障民眾知的權利，並防止傷害持續擴大。

（作者是公務員）

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