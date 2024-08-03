自由廣場》非常噁心／陳揮文看穿國民黨的雙面人

◎ 木鐸

陳揮文近日爆料國民黨立委王鴻薇、台北市議員李明賢上節目時，幫因涉貪被判刑停職的新竹市長高虹安辯護喊冤，但下了攝影棚就變了一個人，開始狂罵高虹安。

親藍名嘴陳揮文7月31日在自已主持的廣播節目《飛碟晚餐》上爆料，國民黨立委王鴻薇和台北市議員李明賢上政論節目都替高虹安辯護喊冤，但鏡頭外卻狂罵高虹安亂搞，「你一句我一句聊得可帶勁了！」，陳揮文還說，這兩人因為立場而在節目上講違心之論，攝影棚外又變了一張臉，「雙面人」行徑令人覺得很噁心。

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其實「雙面人」是國民黨的文化特質之一，不獨陳揮文見證，共產黨更是知之甚詳。2023年10月12日，中國《百度》有一篇「兩面人，騙吃騙喝騙紅利，看清夏立言等一眾國民黨高層的嘴臉」。2024年6月30日，中國《網易》另一篇「現在的國民黨已淪落為『半個蔣介石、半個汪精衛』雙面人」。兩篇文章都對國民黨兩面人的政黨特質提出針貶。

閱讀《中國共產黨紀律處分條例》第五十八條「對黨不忠誠不老實，表裡不一，陽奉陰違，欺上瞞下，搞兩面派，做兩面人，在政治上造成不良影響…」的規範，顯見中國共產黨組織裏的兩面人文化症狀顯然不輕。2023年6月16日，中國共產黨機關報《中國共產黨新聞網》就寫著「把『兩面人』辨別出來 、清除出去」的文章，更誓言要把兩面人清零。

像王鴻薇和李明賢這樣的兩面人如果落入中共手裡，恐怕沒有活路，諷刺的是，王鴻薇和李明賢卻是國民黨的當紅菁英、是國民黨的瑰寶。顯然，在道德層面，中國共產黨比中國國民黨還好一些。

（作者從商）

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