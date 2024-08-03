自由廣場》王郁文詐取8233元或466元？

◎ 莊宇森

在一審判決的高虹安一案，「不認罪」的王郁文詐取金額究係8233元？抑或466元？極易造成民眾誤會，有說明必要。綜觀台北地院刑事判決，就王郁文部分的確出現8233元及466元這兩個金額，但兩者意義不同，而王郁文詐取之金額應係8233元，而非466元（謹按：尚未繳回之犯罪所得），詳如後述。

台北地院刑事判決「事實」欄一之（三）記載「……高虹安、黃惠玟及王郁文並因而共同詐取如附表一於上開月份王郁文項下『浮報酬金』欄及附表二於上開月份王郁文項下『浮報加班費』欄所示款項，共計8,233元之酬金及加班費」。由此可知，一審判決認定高虹安、黃惠玟及王郁文等3人，因「浮報加班費」所「共同詐取」之酬金及加班費乃8233元，而非466元，應無疑義。

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依同判決「理由」欄乙之肆之一之（二）之4.之記載「4.被告4人本案犯罪所得分別如下：被告王郁文之犯罪所得為……466元」。對照同判決「理由」欄乙之肆之一之（二）之2.之記載：「2.被告陳奐宇之犯罪所得為……506元」。兩者間之差額僅40元，以此兩者作比較，應較客觀。觀諸「認罪」之被告陳奐宇處有期徒刑1年，緩刑3年，而「不認罪」之被告王郁文判有期徒刑2年，緩刑5年，兩者的差異並無不合理之處。

再依同判決「理由」欄乙之肆之一之（三）之記載「被告4人上開犯罪所得，雖未扣案，然核無刑法第38條之2第2項所定情形，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，併諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」。亦即：被告王郁文之犯罪所得466元「並未扣案」，但仍應依法宣告沒收該「並未扣案」之犯罪所得466元，或追徵該「並未扣案」之犯罪所得新臺幣466元之價額。

（作者是公會法律顧問）

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