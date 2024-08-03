自由廣場》眼前的三大危機

◎ 莊勝榮

考試院長、副院長將於8月31日屆滿，但總統府提出的新院長、副院長人選，卻因立法院未行使同意權而遭卡關。這造成每年多達20次的大型國家考試面臨考驗，廣大考生的權益因而遭受重大影響。這筆帳，要算在考試院或立法院的頭上，答案不問自明。

接下來，九月，憲法法庭有關死刑是否違憲的判決將出爐，如果合憲，風平浪靜、雲淡風輕。萬一判決違憲，將會撼動山河、天翻地覆。因之前已有三次大法官解釋合憲，本屆如何推翻以往大法官的三次解釋？又將如何自圓其說？又何以不必尊重八成以上反廢死之民意？以為自己是「知識份子」自居自傲，還信誓旦旦要引領廢死思潮。而以往判死刑且已執行的案件又將如何交代？憲法判決雖無溯及既往的效力，但人民的想法往往不是這種複雜的思考。簡單講，憲法判決死刑違憲，將影響法律之安定性，與人民對政府的信賴，及對死刑制度之維持，作為護身符之心理期待。更重要的是，此乃對廣大八成以上民意的無情挑戰。

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另外，大法官及司法院正、副院長，將於10月底任期屆滿，如果總統提名的正、副院長及其他大法官無法獲得立法院過半同意，甚至有可能七位全部摃龜。雖依司法院組織法規定，總統可以指定一人代理院長，但剩下八位大法官中，如何指定一個才德學術配位的大法官代理院長，也令人憂心忡忡。萬一提名的七位大法官全未過關，剩下的八位大法官，如何面臨每年約4000件的聲請案？雖然目前受理的才一成，每年也有400件，本來是希望多一層司法救濟，但大法官人數減少，案件大塞車在所難免，將來受理的案件若降為2％，憲法法庭將名存實亡。

（作者是律師 曾任第三屆國大代表）

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