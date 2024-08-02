社論》藍委與北京距離比台北更近？

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）本週在台北舉辦年會，宣布台灣正式加入IPAC。今年IPAC以「台海和平與穩定」為主題，邀請總統賴清德與會。圖為7月30日賴清德總統出席畫面。（歐新社）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）本週在台北舉辦年會，宣布台灣正式加入IPAC，首任共同主席由民進黨立委與民眾黨立委組成。對於這個以國會議員為主體的跨國組織，我們國會三黨獨缺國民黨，與會國家議員多感遺憾，積極參與的民進黨立委更認為，位處抗中第一線的台灣是最具資格加入IPAC的會員國，過去因國民黨阻撓無法入會，這次也未有藍委出席年會，形同扯台灣後腿。首度在台舉辦年會的IPAC，提高我們的國際能見度，同時是進行「國會外交」的重要平台，但國民黨立委選擇裹足不前，已難掩傾中、懼中的質疑。

IPAC向來關注中國人權，且對北京的威權擴張強烈批評，被中共視為眼中釘。為籌辦在台年會，IPAC可謂排除萬難，為防中共向將到訪議員的當地國家政府施壓，主辦單位事前保密，希望能促成史無前例最大規模跨國議員團來訪。IPAC亦證實說，至少有五個國家的八位國會議員，收到了來自中方的電子郵件或電話，警告他們不要參加，這作法是公然損害他國的民主權利，並否定台灣進行對外交流權利的又一例證。面對打壓，仍有廿三國及歐洲議會，共計四十九位議員及政要到訪，我方參與IPAC活動則以民進黨立委最為踴躍。原先還未決定的民眾黨，最後選擇參與，號稱國會第一大黨的國民黨則未出席。

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立法院國民黨團首席副書記長林思銘先前被問及IPAC時直言說，「他們是反中聯盟」，會邀和他們立場一致的民進黨，應該不會邀請藍營立委，他並沒有收到邀請。話才剛說完，外界即公布立法院詢問IPAC邀請三黨團的公文，狠狠打臉「未受邀」的說法。林才改口有收到邀請，並解釋是黨團總召傅崐萁裁示「不參加」。為避免質疑，林還說，黨團態度傾向開放，不會阻擋想要參加的人，「沒有空也不會勉強」。然而，黨團幹部都避之唯恐不及，結果可想而知，藍委當然全都「沒有空」。對照今年四月立法院會期期間，議事最為繁忙，且花蓮剛發生嚴重震災之際，花蓮選出的傅崐萁都能硬擠時間找齊三分之一國民黨立委，趕赴北京面見對台統戰的高官。現在是立院休會，而且不少藍委人在國內，卻對在台的跨國議員平台，刻意缺席。這般鮮明落差，難道是向外界傳遞「藍委與北京距離比台北更近」的訊號？國民黨吹噓「親美和中」，實際看來則一面倒。就連民眾黨也知道參加，還在社群媒體貼照「明志」。自外台灣主流民意，國民黨傾中與懼中，已一覽無遺。

此外，亦有評論指出，值此「國會外交」盛事，「另有行程」的立法院長韓國瑜也未出現接待。前一任立法院長游錫堃積極投入與民主國家議員的交流，大家有目共睹，游並特別向外賓講述我們的民主歷程，讓各國更認識台灣。兩相對照，推動國會外交的力道，亦是有別。「國會外交」是突破北京對台封鎖的重要路徑，倘若消極以對，於誰有利，不言而喻。二○二○年成立的IPAC，為涵蓋數百位跨黨派國會議員的民主聯盟。其宗旨是促進理念相近國家的民意代表合作，敦促其政府要求中國遵守國際規範、全球安全及普世人權等，針對中國打壓台灣，IPAC也都給予聲援，這次並想方設法，排除阻撓，成功在台北舉行第四屆年會。這樣挺台的組織，國民黨特意迴避，藍綠態度迥然不同，也給中共分化我們朝野政黨的空間。

今年IPAC以「台海和平與穩定」為主題，邀請總統賴清德與會，並針對北京曲解「聯合國大會第二七五八號決議」進行反制。決議做出「二七五八號決議並未將一中原則作為國際法，僅承認中華人民共和國為中國在聯合國的權利」、「沒有法律排除台灣加入國際組織」、「二七五八號決議文不影響其他國家決定對台關係」，與「台灣兩千三百五十萬人未能有效參與聯合國組織的現狀必須緊急補正」等四點解釋。試問：難道國民黨反對上述內容嗎？會議期間，若干附和中共者場外抗議，中國官媒則稱其是為反對民進黨當局勾連「外部反華勢力」。從藍委稱IPAC是「反中聯盟」，再到紅統人士所謂「反華勢力」，說法的相似性，看出中共的操弄之深。藍營一方面主導國會擴權，遭批癱瘓政府施政，在對外關係也遭質疑扯後腿，這般的弱台路線，國民黨人及其支持者必須三思。

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