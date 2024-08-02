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自由廣場》原住民族日 原民青年應有的覺醒

2024/08/02 05:30

◎ 陳啟濃

八月一日是台灣原住民族日，是在陳水扁總統的時候定為國定假日，並在蔡英文總統時，中華民國政府正式向台灣原住民族提出公開道歉。本土政黨的兩位總統，留下對台灣原住民最有意義的兩件歷史紀錄。

台灣原住民是台灣特有的民族，不屬於所謂的中華民族，這是標示台灣主體性最好的證明。至於少數原住民政治人物，一廂情願認同中國，經常性的投向中共懷抱，並自詡為中國少數民族，這對台灣的原住民來說是賣祖求榮的行徑。

只有認同台灣支持本土政黨，原住民才擁有更光明燦爛的未來，因以台灣主體性而建構的國家，原住民不僅是活歷史，更是台灣的寶貝。他們居住台灣至少超過六千年，且大部分原住民成立的王國及部落，從未被中華帝國統治過。

受過台灣主體性教育的原住民青年，充滿抗爭及進步革新的情懷，但大多數部落仍是老幼婦孺的社會。原住民部落要革新，並讓自己的族群更榮耀，年輕人的力量須多多深入並影響部落。能立竿見影的，就是從改變選舉文化開始，原住民青年對於「部落黑金」的現象應該要有一份革除的自我期許。

只有從政治人物的選舉開始，讓更多清新有能力的青年原住民參政，從體制內進行更徹底改革，這將會是原住民族群第二次的轉型正義，還給原住民部落族群本來具有的自決、主體的價值。

（作者是阿美族女婿）

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