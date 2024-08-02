自由廣場》催生明道大學為「綠能AI數據中心」

◎ 林世賢

「彰化贏，台灣就會贏」歷年總統大選震天價響的這句政治口號，卻讓外界視為「搖擺州」的彰化縣陷入「遲無重大建設、大學面臨廢校」的困境。

行政院主計處二○二二年資料顯示，全國受雇員工全年總薪資中位數為五十一．八萬元，彰化縣再度以四十三．四萬元、連續四年墊底，與第一名的新竹市平均八十二．一萬元，相差達卅八．七萬元，成為全國薪資最低的「薪酸」縣市。

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彰化縣總人口從二○二三年二月的一二四．四萬人，滑落至二○二四年一二三．六萬人，年增率為負○．六八％，人口成長更是全台最後一名，離升格為「直轄市」之日遙遙無期！

眼看摯愛的家鄉乏人經營，產業不振、廢校在即，身為資深「彰化囝仔」且是執政黨的彰化市長，怎能袖手旁觀，不思力挽狂瀾？筆者為彰化提出破釜沈舟計畫，就從挽救「明道大學」做起！

面對少子化衝擊，彰化縣埤頭鄉的明道大學面臨退場、接管問題，筆者參酌知名學者專家建言，並提供多年投入社運、環保和從政經驗，提供三大解決之道：明道大學可轉型為精緻有機農業園區、無人機產業園區、離岸風機維護職訓中心。

台灣整體綠電預估二○二六年，將有高達七十八．三％來自彰化，台灣近八成離岸風機也落腳彰化，離岸風電廠商已在彰化投資超過七千億元，這些都是彰化號召投資綠能產業的絕佳優勢。

位於南彰化的明道大學設有精緻有機農業學院，對彰化縣躍居全國農業大縣深具貢獻，一旦大學關門，彰化擁有一半的耕作農戶，再也沒有任何一處農學院可提供奧援！

為因應明道大學退場接管問題，在彰師大校長陳明飛及多名學者陪同協助，筆者今年四月廿三日、七月十九日兩度拜訪行政院長、副院長和教育部，跟相關單位不斷研商解決方案，期待產官學再度攜手合作，讓明道大學再創新生。

明道大學具有有機農業優勢，可以彌補彰師大現有學術的缺口，而彰師大也積極爭取工研院設立「國家綠能研究中心」、「精密機械研究中心」，屆時彰化縣將可達成國家級的學術單位全力支援，設立全國唯一使用「綠電」的AI數據中心，同時也可結合彰化在地「隱形冠軍」攜手建立智能產業鏈。另外明道大學有個無人機試飛航道、彰化的航太工業非常堅實、明道大學也可發展無人機產業園區。

無論明道大學未來由哪個單位接管，要讓山海交會的彰化贏得產官學通力合作，打造產業契機，挽回人口滑落的頹勢，讓學識走入民間，多方互惠共享知識經濟，台灣豈能不贏！

（作者是彰化市長）

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