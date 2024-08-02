自由廣場》面對在職學倫亂象 高等管理教育者應有的自覺

◎ 林軒竹

近日報載高科大兩名教授被控收錢幫學生找槍手代寫論文取得學位的重大學倫醜聞，對於大學院校在職學程，尤其是一直以來高階管理碩士在職專班（EMBA）的管理與運作品質爭議再掀討論。本人認為這些學倫亂象的根源起因於許多在職學程經營參與者缺乏身為高等管理教育者的自覺。

根據我多年觀察，因EMBA學生在社會或商場上普遍位高權重財富多，很多教授面對這些學生時容易畏怯、迷失，進而失去身為老師的分寸。但不管EMBA學生在外頭如何神通廣大，進來學校就是學生，不該只是來附庸風雅當大爺買學歷。身為一個有自知的高等管理教育者，不只要對學生的問題挑戰能夠應對，對自己的管理專業能夠捍衛，對學生的偏差學習態度更應予以指正。這種風氣的養成須要學程教授們的共識暨行政執行者支持，也是一個學術教育單位所謂「學風」的建立。我認為這是台灣高等教育面對碩士在職班經營上的最大挑戰。

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可能有人認為，當今各校EMBA與在職專班經營不易、競爭激烈之下，上述根本是在打高空，而這些人就是典型缺乏高等管理教育者自覺的人。儘管在職教育是大學提供終身學習的重要社會責任一環，但若沒有能力教在職學生（身教與言教）就不應任教，至於沒有市場需求的在職學程，就應考慮結束。若只是為了錢或單純維持一個未能達到教育目的學程，而搞到師不師、生不生的窘境，不但喪失學術尊嚴，蠹腐學程發展，更傷害學校聲譽。退此一步，即無死所，高等管理教育者不可不慎。

（作者是成大管理學院EMBA執行長）

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