自由廣場》勿把119救護車當免費計程車

◎ 陳埜

電視新聞有感而發，美國一名男子因車禍而叫救護車，救護車到了，救護員向他說明收費標準，他聽完馬上從救護車擔架上跳下來，一溜煙跑掉了。

筆者上網搜尋資料，原來在美國叫救護車須要付費，雖然各州收費標準不同，但多數從九萬元新台幣起跳。反觀臺灣，叫一一九救護車是免費的，以致有些學生即使小病、小傷，也習慣叫一一九救護車，一一九救護人員因而忙得不可開交。

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在學校擔任校安值勤人員，只要學生一叫一一九救護車，便得趕赴醫院探視慰問，有一次假日在獲悉有女學生被一一九救護車送到醫院，趕忙到醫院探視學生，到了醫院急診室，只見女學生坐在擔架車上吊著點滴，原來她是因經痛受不了送醫，而這已是她第三次叫一一九救護車。另有一次學生上課時昏倒送醫急診，我陪他到醫院，經醫師診斷，原來他沒吃早餐，血壓過低而昏倒。

諸如此類小病小傷，學生都叫一一九救護車，而救護人員到場時常會搖搖頭，因這類小病、小傷自己搭計程車去醫院就行，根本不須勞師動眾，大費周章地叫一一九救護車。

筆者衷心期盼，學生能善用且愛惜使用一一九救護車，勿把一一九救護車當免費計程車使用，小病小傷自行赴醫就診即可，真有需要時再打一一九叫救護車，以免浪費國家資源甚至耽誤真正有需要者的使用。

（作者是大學的生輔人員）

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