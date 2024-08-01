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自由廣場》項羽誤信劉邦 面對敵國的啟示

2024/08/01 05:30

◎ 陳瑞麟

史記項羽本紀有一段史實，值得今日台灣參考。

打了四年的楚漢相爭進入尾聲，楚漢兩營相持不下，彼此都已師老兵疲。劉邦派人勸說項羽，協議雙方以鴻溝為界共分天下。項羽同意與劉邦訂約，天真的項羽認為，既然雙方已說好言和了，大丈夫一諾千金，何況這還有歃血為盟、天地為證，於是楚軍撤除武備班師東歸。壓根沒想到劉邦經張良、陳平一句話提醒，放走項羽是養虎貽患、縱虎歸山。無賴無信的劉邦隨即翻臉，撕毀盟約，漢軍從楚軍背後突襲追來。項羽一念間的政治誤判，最後也讓他身死國滅。

歷史血跡斑斑，警示後世對兩國締結的和平條約絕對不可輕信，此因基於野心及現實利益考量，一紙和約可以說翻臉就翻臉，凡涉及國家安全與國際和平，斷斷不能全押寶在法律契約的保障，更不可全倚賴外交辭令的口頭保證，尤不能天真信賴敵國的政治承諾，這些都屬於偏安心態，徒有浪漫而不切實際。在現實利害面前，無論是誰都可能將白紙黑字的盟約撕毀，古今中外皆然，未來也必定如此。

不管是馬前總統說的兩岸關係必須相信習近平，或是認定台海有事美國必信守台灣關係法出兵保衛，這二種意見都不夠成熟，對台灣安全不是絕對保證。

爬梳剔抉過往經驗，台灣仍要警覺謹慎，以史為鏡，國家安全只建立在自身整體國力上，和平未必換來和平，強化自我防衛、以武止暴是保障和平的後盾，以及更重要的，作為國防武力背後更大支撐力量的民心士氣。

（作者是高中國文教師）

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