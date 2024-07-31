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自由廣場》（林保華專欄）「愛國大咖」胡錫進也被禁言？

2024/07/31 05:30

對中共的花言巧語一向不必相信，堂堂兩萬餘字的三中全會《決定》，沒有幾天就被他們自己揭穿。《環球時報》前總編輯胡錫進，太相信這篇決定而在社交平台微信公眾號發表評論，本來非常活躍，連炒股持續虧本都出來訴苦的他，如今已三天沒有更新，大量網民及支持者紛紛在其帳號下方留言「禁言了？」

《環球時報》是中共中央機關報《人民日報》旗下的報章，著重國際事務，反映了習近平的戰狼面目，胡錫進為習近平立下不少汗馬功勞。二○二一年底卸任後擔任該報特約評論員，且因活躍於社交平台而成為在微信擁有兩千五百萬粉絲的網紅。這樣一個人，當然是貨真價實的「愛國者」。他轉型「自由發言」後有時也批評某些政策與現象，並未惹出事端，這次卻遭其他「愛國者」指控「違憲」而閉嘴。若非上頭有指令，就是他自行禁言。

他的評論出了什麼問題？原來他對習近平懷抱不切實際的期待。胡錫進七月廿二日在微信公眾號發表〈「決定」取消「公有制為主體」的表述，是歷史性變化〉文章，被網友批評「公然反對憲法和黨章」，此文現已刪除。目前最後一則帖文是七月廿七日下午四時四分所發，文中評論中信建設疑似富二代實習生炫富行為及其背後或牽涉腐敗。此文還保留說明沒有問題，問題出在被刪除的那篇。對此胡錫進於七月卅日電話回覆香港《星島頭條網》的查詢表示「我個人不想說什麼，您看網上的東西就行了，請理解。」

胡錫進問題出在哪裡？三中全會《決定》說，「完善產權制度，依法平等長久保護各種所有制經濟產權」。胡錫進以為取消了以往一直強調的「公有制為主體」，私有制與公有制得以「依法平等長久保護」。因為如果「公有制為主體」，哪裡還有「平等」可言？一旦私有經濟蓬勃發展，就必須打壓不得超越公有經濟。然而他錯了，八十年代改革開放期間是政策先行才改憲法，現在憲法則是緊箍咒，因習近平不是改革家，也不是新權威主義者。於是胡錫進犯了「妄議中央」的錯誤。

胡錫進出生於一九六○年，八十年代中國思想界最活躍時他正是廿幾歲，所以即使他為戰狼效勞，內心深處還是期望中國可以回到那個比較自由的年代，他長期走鋼繩來維護自己的權位，但是終於有一天還是判斷錯誤而露餡了。這是這個時代人物比較普遍的心態。真正的小粉紅則是九○後出生的比較多。所以反對習近平的社會基礎在中國還有一定影響力，這是西方國家所必須認識的。所以我不會認同美國副國務卿康貝爾今年六月所言：對美國而言，推翻北京政權不符利益，應與盟友一起做足準備，發出明確訊號劃紅線及表達關切，並在盡可能不損美國或盟友的利益下，與北京共存。

（作者林保華是資深時事評論員）

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