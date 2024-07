自由廣場》一句話解讀 賀錦麗競選主軸

◎ 廖明輝

在美國總統拜登退選後,副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人,對抗共和黨的川普。賀錦麗出生於加州,具非裔和印度裔血統,父親是來自牙買加的移民,後來成為史丹佛大學經濟學教授,母親是印度裔的乳癌醫學家。她自稱是中左翼政治家,曾是檢察官。她在墮胎、氣候和經濟問題的立場吸引溫和派和進步派支持。

賀錦麗常談到一句話「未來不該被過去束縛」(What can be, unburdened by what has been),在美已引起廣泛討論和模仿。從二○二○年開始流行,當時她在推特提到這句話,並在多次演講中重複使用。二○二三年四月,共和黨曾製作一段影片,剪輯賀錦麗多次使用這句話的片段來嘲諷她,並在網上廣泛流傳,使得這句話成為網路迷因。

但隨著時間推移,許多人開始認真看待這句話,認為它反映賀錦麗對未來的積極展望,這句話也開始被用來討論克服逆境、民權和改革等主題。

賀錦麗競選主軸強調未來的希望和進步,而非受制於過去的歷史和包袱。她認為這場選舉不僅是與川普的較量,更是美國未來的抉擇,強調要打造強大的中產階級,並捍衛美國自由,不能走回頭路。在首場競選造勢演說中,賀錦麗將七十八歲的老邁川普描繪成不適合擔任領導國家的人,她說:「這場選戰關係到對我國兩種不同的願景,一種是著眼未來,另一種是眼光還聚焦在過去。我們是想生活在一個自由、有關懷之心和法治的國家,還是一個混亂、恐懼和仇恨的國家?」這段話正是「未來不該被過去束縛」這句話的最好解讀。

「未來不該被過去束縛」這句話意味著,賀錦麗認為可以從歷史中學習教訓,但不應被它拖累。民主黨的支持者開始穿上使用這句話的T恤,表達對她參選總統的支持。賀錦麗的爽朗笑聲和充滿活力的演說,使原本被認為是「兩個老男人比誰更老」的競選活動變得有了新意。

(作者為中華經濟研究院輔佐研究員)

