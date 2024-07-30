自由廣場》一句話解讀 賀錦麗競選主軸

◎ 廖明輝

在美國總統拜登退選後，副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，對抗共和黨的川普。賀錦麗出生於加州，具非裔和印度裔血統，父親是來自牙買加的移民，後來成為史丹佛大學經濟學教授，母親是印度裔的乳癌醫學家。她自稱是中左翼政治家，曾是檢察官。她在墮胎、氣候和經濟問題的立場吸引溫和派和進步派支持。

賀錦麗常談到一句話「未來不該被過去束縛」（What can be, unburdened by what has been），在美已引起廣泛討論和模仿。從二○二○年開始流行，當時她在推特提到這句話，並在多次演講中重複使用。二○二三年四月，共和黨曾製作一段影片，剪輯賀錦麗多次使用這句話的片段來嘲諷她，並在網上廣泛流傳，使得這句話成為網路迷因。

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但隨著時間推移，許多人開始認真看待這句話，認為它反映賀錦麗對未來的積極展望，這句話也開始被用來討論克服逆境、民權和改革等主題。

賀錦麗競選主軸強調未來的希望和進步，而非受制於過去的歷史和包袱。她認為這場選舉不僅是與川普的較量，更是美國未來的抉擇，強調要打造強大的中產階級，並捍衛美國自由，不能走回頭路。在首場競選造勢演說中，賀錦麗將七十八歲的老邁川普描繪成不適合擔任領導國家的人，她說：「這場選戰關係到對我國兩種不同的願景，一種是著眼未來，另一種是眼光還聚焦在過去。我們是想生活在一個自由、有關懷之心和法治的國家，還是一個混亂、恐懼和仇恨的國家？」這段話正是「未來不該被過去束縛」這句話的最好解讀。

「未來不該被過去束縛」這句話意味著，賀錦麗認為可以從歷史中學習教訓，但不應被它拖累。民主黨的支持者開始穿上使用這句話的T恤，表達對她參選總統的支持。賀錦麗的爽朗笑聲和充滿活力的演說，使原本被認為是「兩個老男人比誰更老」的競選活動變得有了新意。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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