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自由廣場》台灣正名參賽奧運 有這麼困難嗎？

2024/07/30 05:30

◎ 林逸民

東京奧運時，日本媒體於轉播時，特別幫我們把不倫不類的「中華台北」正名為台灣，此次巴黎奧運，又發生同樣情況，法國以及國際媒體轉播時，看到莫名其妙的「中華台北」，對一頭霧水的全球觀眾解釋那是台灣。我們感激國際媒體之餘，也要不禁捫心自問：到底我們何時才要自己爭取正名？而不是老是頂著一個國不成國的怪異名稱，還要國際媒體的善意來幫我們更正。

推動東奧正名時，許多為反對而反對者提出無數藉口，聲稱絕無可能，但不論他們再怎麼言之鑿鑿，奧運史上，台灣於一九六○年首度以台灣之名參加羅馬奧運，一九六四年，再以台灣之名參加上一次的東京奧運，一九六八年以台灣之名參加墨西哥市奧運，這些是實際發生過的事實。

這次巴黎奧運，主辦國法國其實也對台灣有相當大的善意，台灣雖然此次又沒有爭取正名，還是照往年以「中華台北」名稱參賽，但法國主辦單位將台灣排列於「T」字首順序，於塔吉克與坦尚尼亞之間，後續有查德，是因為查德在法文中是T開頭。

同樣的，香港也被排於「H」字首順序，台灣與香港，都和中國不同船進場，顯示法國主辦方支持民主人權的主張，這也導致許多中國「小粉紅」崩潰謾罵。

巴黎奧運主辦方的如此安排，相當於日本在東奧也將台灣排於「T」字位，對照日本政界前次積極暗助台灣奧運正名，法國立場也是不問可知。可是台灣自己不爭取正名，主辦國也只能用排位跟媒體說明聊表心意。

亞太經合會同樣有中國參與，導致台灣同樣只能以「中華台北」入會，不過九月初台灣將主辦二○二四亞太經合會優良查驗登記管理卓越中心工作坊（2024 APEC GRM CoE Workshop），雖仍被稱為「中華台北」，但是主辦單位名稱使用食藥署英文名稱為「台灣食品藥品管理署」，這說明正名並非絕無可能。

更別說國際上不是鴨霸就能得逞，相反的，中國的死黨俄羅斯，因為入侵烏克蘭，根本被逐出所有體育賽事不得參加，也包括奧運。中國如今已是世人檢討人權紀錄與侵略野心的過街老鼠，還支援俄國戰爭資源，若是未來與俄國一同遭踢出國際體育賽事也不足為奇，又豈需顧慮中國的態度？

逝者已矣，來者可追，法國過去還曾較為親中，然而，下一次奧運的主辦國，正是領導大包圍中國的美國，美國已經多次闡明立場，不厭其煩的說明聯合國大會第二七五八號決議「只與中國有關，與台灣無關」亦即「一中一台」，美國現在持如此立場是台灣爭取奧運正名的最佳時機，政府與人民應攜手合作完成這項長期以來的悲願，不應再自我放棄爭取。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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