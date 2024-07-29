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自由廣場》奧運傳頌愛 祈為人間止惡揚善

2024/07/29 05:30

◎ 林基興

巴黎奧運開幕禮前，法國鐵路遭遇蓄意縱火等破壞，又有機場因應炸彈警報而暫時關閉。而美國則發生暗殺總統候選人案、烏俄戰爭和以哈之戰仍戰鼓不歇。至於國內，今年台中捷運兇殺案模仿十年前台北捷運案，讓人怵目驚心。

二○一一年，哈佛大學心理教授平克（Steven Pinker）出書《我們本性中善良的天使：為什麼暴力會減少》，提出多項數據圖表，主張世界暴力行為漸減，因國家對武力、商業、提高識字率和交流、盡量理性解決問題；但我們對暴力的印象並沒有隨著這種下降而變化，難道是因當前媒體反覆滲透眾生神經了？

一樣米養百種人，社會善惡呈常態分佈。一九三二年，法西斯與納粹席捲歐洲，愛因斯坦詢問「人本知識專家」佛洛伊德「為何有戰爭？」佛洛伊德表示，人與人之間的利益衝突常訴諸暴力解決，這是動物界現象，人類不例外，暴力決定所有權與誰的意志佔上風，武力強者就是勝利者。人類具有「保存、破壞和殺戮」兩種本能，亦即，愛與恨。我們不可能抑制人類的侵略傾向，但我們手握其反面力「愛」，就如宗教說的「愛人如己、諸惡莫作眾善奉行」。

無巧不成書，巴黎奧運開幕式藝術總監向媒體表示：「在開幕儀式中，我們有一首愛情頌歌『愛的讚歌』，為開幕畫下句點。我們請最棒的歌手唱出愛，那人就是席琳狄翁。」上世紀底，席琳狄翁的丈夫罹患咽喉癌，她引退以照顧丈夫。三年後，他康復，她復出歌壇。她成巨星的幕後功臣就是他。

兩年前，她宣布罹患罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」，導致肌肉痙攣，就再也沒現場表演過。如今何能撐病站在艾菲爾鐵塔奧運五環下高唱？謠傳她唱酬兩百萬美元，奧委會澄清：「開幕典禮的表演者不收取報酬，表演者真心希望參與法國和體壇的世界級盛事。」

善哉，推動世界（進步）的手，正是愛。

（作者為大學教授）

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