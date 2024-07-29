社論》期待大肅貪時代來了

上週五，因為颱風假的延宕，白、藍兩位政治人物高虹安、顏寬恒所涉案件同時一審宣判；巧合的是，兩人皆被法院以貪污罪判刑︰高虹安處有期徒刑七年四個月；顏寬恒則因貪污、偽造文書合計判處八年四個月。

從近日前行政院副院長、前桃園市長鄭文燦因涉及收賄遭到收押、新竹縣長楊文科被依圖利罪起訴，再到民眾黨籍新竹市長高虹安、國民黨立法委員顏寬恒一審分別被判處重刑，剛好是綠、藍、白陣營都有人涉及貪污被偵辦或宣判。拋開巧合不論，這種不論黨派、不管政治權位，一律偵辦，檢調與法院顯然展現了積極辦案的決心，是否意味著大肅貪時代的來臨，令人頗有期待。重要的是，前總統蔡英文八年任內固然留下龐大、珍貴的政治資產，但司法改革的進度與績效未有重大進展。如今，賴清德總統就職才兩個月，檢調就似乎充滿動力，頻頻向權貴挑戰，也確實交出了漂亮的成績單。但另一方面，白藍以國會改革之名推動國會擴權，修法增加立委之調查權、聽證權，不但背離五權分立的憲政架構，企圖建構一個沒有任何機構可以制衡的國會。嚴重的是，白藍國會擴權所欲進行的調查，並不是一般認定的弊案，而是白藍自行認定的弊案；如此一來，何謂弊案，並不是根據證據與事實，而是依據國會席次的多寡而定。因此，吾人可以見到近年白藍信誓旦旦的重大弊案，儘管多數屢經檢舉，而檢調至今大都查無證據，多以不起訴簽結，但是，被仇恨與意識形態偏執蒙蔽的白藍陣營卻仍然執意要徹查到底，可見國會擁有調查權不是改革，而是白藍的政爭工具。幸而，大法官會議作出「暫停適用」的處分，阻擋了一場政治鬧劇的上演。對照之下，白藍爭取國會調查權作為政爭工具乃是一股政治逆流，而檢調司法系統勇於偵辦弊案，則發揮清除政治污垢的作用。

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在當前的政治生態中，以黃國昌、傅崐萁、吳宗憲、翁曉玲等人對民進黨仇恨之深，白藍在國會的合流，已是很難扭轉的態勢，但兩黨合作的利弊與影響，不僅可從當前國會運作深入探討，高虹安一審遭到重判，更能反映只以爭取選舉勝負為結合最高目的，完全不顧彼此政治理念歧異的作法，恐怕才是釀成今日白藍在新竹市陷入窘境的癥結。回顧本屆市長選舉時，高虹安為何能在藍綠兩強對決下脫穎而出，其實就在於藍營領導階層為了打敗民進黨，不惜放棄原本民調領先的黨提名人林耕仁，形成藍白共挺高虹安的默契。因為白藍結合並非理念所致，故而，當林耕仁率先爆料高虹安涉及挪用助理費時，不但無法讓國民黨中央回心轉意，反而被抹黑為破壞白藍合作，而遭到孤立、打擊。林耕仁成為白藍合的棄子，難怪高虹安被判刑後，林耕仁特別在臉書回應︰「天道輪迴、舉頭三尺、尊重司法、嚴謹判決。」在高虹安被停職後，未來新竹政局呈現一片混沌不明狀態，白藍似乎不可能再度合作。尤其，以柯文哲在白藍合簽字後，立即反悔的前例觀察，新竹市勢將成為白藍力爭的政治地盤，彼此廝殺慘烈，血流成河。因此，藍白合曾因高虹安當選新竹市長呈現曙光，也因高虹安被判貪污而畫下休止符。

另一個重要的課題是，大肅貪時代來臨，各黨準備好了嗎？坦白說，貪婪本為人性，不管任何政黨，都會有無法抗拒利益誘惑的成員，因此政黨不能將肅貪視為政爭，並以此理由護短，只有對手涉貪被辦，才是「司法獨立」，如果涉及自家人，就一律貼上「政治迫害」的標籤。如果多數政黨具有這種不正常的心態，那麼肅貪將會變成慘烈的矛盾對立，造成政治、社會的動盪。實際上，綠營在涉貪課題上，似乎比較願意相信司法，只要黨員被收押，就停止黨權；反觀白藍，往往採取雙重標準，只要求敵對政黨涉案者辭職、退黨，但對於自己人，則極力袒護，儘說些「理工女不會貪污」、「沒有貪污的企圖」的奇談怪論，等於以自己的「直覺」、「情緒」、「立場」來替涉案人背書，實為最不好的示範。而國民黨的作法更加離譜，不僅為自己人辯護，連民眾黨的「清白」都能代為背書，白藍合到了此等不分是非的地步，真是民主的大倒退。

其實，國民黨是外來政黨，為了鞏固政權，拉攏地方勢力，已行之久遠，一時之間要與地方勢力畫清界限，確實有其難處，如何調適偏差心態，以迎接大肅貪時代的來臨，為該黨未來發展的重大考驗。但是，成立僅五年，而且標榜高道德，視藍綠為「垃圾」的民眾黨，在自家黨員涉案時，竟極力迴護，罔顧司法獨立，更在國會修法擴權，以對抗現行憲法架構、秩序，讓人感嘆其墮落之快速。無論如何，大肅貪就像一把斬妖劍，將在政壇除魔斬妖，禁不起考驗的政黨，只會陷入無止境的沉淪。

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