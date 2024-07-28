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星期專論》「兩岸互不隸屬」是「新兩國論」嗎？

星期專論

星期專論

2024/07/28 05:30

◎松田康博

蔡英文總統在二○二一年雙十節演說中，首次公開使用「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論述，她的繼任者賴清德總統也在就職演說中提及此一論述。TBVS的民調顯示，支持這項論述的民眾達到六十四％，另一方面，也有人批評這是「新兩國論」。然而，「互不隸屬」不論在邏輯上和政治上，都有別於「兩國論」。兩者究竟有何不同？

蔡英文總統在二○二一年雙十節演說中，首次公開使用「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論述。（資料照）

「互不隸屬」沒有正面定義兩岸關係

李登輝總統的「特殊的國與國關係」論述（即所謂「特殊兩國論」），將中國大陸與台灣的關係，從正面定義為史無前例的「特殊關係」，以確立中華民國的主權。在這方面，陳水扁總統「一邊一國」的說法也很類似。但「一邊一國」並未說明兩國關係，只是單純描述台海兩岸有兩個國家。

相對於此，馬英九總統的「九二共識」，上一句是「兩岸均堅持一個中國」，下一句則為「至於一個中國的涵義，海峽兩岸各自表述」，但北京的版本並沒有下一句。也就是說，北京的「九二共識」僅有「一中」，並無「各表」。

國民黨主張「各自表述」，北京是中華人民共和國，台北是中華民國，各自代表一個中國，而且「互不否認」。若用另一種說法，「至於九二共識的涵義，海峽兩岸各自表述」，就是「九二共識，各自表述」。「九二共識」是一個以放棄從正面定義「一中」，進而達成雙方協議的外交藝術。

「互不隸屬」有別於試圖從正面定義兩岸關係的「特殊兩國論」、「一邊一國論」，也不同於蓄意放棄定義和同意一中意涵的「九二共識」。它只是敘述中華民國從未隸屬於中華人民共和國，中華人民共和國也從未隸屬於中華民國的事實。換言之，「互不隸屬」是以否定的形式，來呈現兩岸不是一個國家，可以說是「非一國論」。

是否被美國接受才是重點

在中國大陸看來，中華民國早於一九四九年滅亡，台灣是中國的一部分，因此「互不隸屬」與「兩國論」、「一邊一國論」，或是「一中各表」，同樣被全面否定。

但在台灣內部，要否定「互不隸屬」，從邏輯上來說很困難。因為面對「中華民國曾否隸屬於中華人民共和國？」、「中華人民共和國曾否隸屬於中華民國？」的質問，任誰都無法回答「Yes」。

在台灣出現對「互不隸屬」的批判，是一種在論述之外自行加入「兩個中國」或「台灣獨立」的政治性批判。

「互不隸屬」與其他論述的差異，在國際政治上更為顯著。不管是李登輝的「特殊兩國論」，或是陳水扁的「一邊一國論」，都讓美國感到措手不及，因此兩人都遭到美國強力約束。反觀，美國並未批評「互不隸屬」，或許美國對此並不訝異。

過去，當人們相信「台灣的挑釁」會引發戰爭時，「九二共識」被美國放心接受。但現在又會如何？如今美中戰略競爭加劇，有人擔心習近平可能像俄羅斯總統普丁一樣發動戰爭，另一方面，美國正在奮力阻止北京對台灣動武，既然如此，現在的美國還希望聽台灣說「堅持一個中國」嗎？

即使是現在，美國仍將「台灣獨立」、「兩國論」和「一邊一國」等視為「挑釁」，不會接受，因為這些用語早已被「污名化」。相對的，美國對北京主張「台灣是中國的一部分」，也僅是「認知到」（acknowledge），而非「承認」（recognize）。萬一台灣不否定「台灣隸屬於中華人民共和國」，美國將失去保護台灣的根據。

「互不隸屬」是一個絕妙的新論述，與美國的「一中政策」並無矛盾之處。

台灣的地位何在？兩岸關係又是什麼？對於歷史留下的這些問題，沒有唯一的答案，也非萬古不移。答案會隨著兩岸權力關係、台灣的國際關係，以及台灣人民的民意而有變化，並且是複數答案的相互競爭。

資料照

（作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授；駐日特派員林翠儀譯）

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