自由廣場》藍白主席護短涉貪同志 踐踏廉能政治

◎ 陳啟濃

民主政治靠政黨選舉運作，有優質的政黨才是人民的福氣。優質政黨除要有良好的施政能力，還要嚴格要求從政同志的廉能。因為只有廉能才能制止金權政治，讓清廉且有能力的政治人物，能有機會從政為人民服務，斷絕靠貪污斂財的選舉文化。

最近剛好三大黨都有重要政治人物卡到涉貪官司，民進黨的鄭文燦遭到收押禁見，國民黨的顏寬恆及民眾黨的高虹安（判刑後即刻退黨）皆依貪污致罪條例一審判處七年以上的徒刑。我們可以從三個政黨對這三個人的後續處置，來檢驗政黨是否要求從政同志的廉能作法。

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民進黨的鄭文燦被收押後就受到停權三年的處分，黨中央也做出決議，如果一審判決有罪，則會研議開除黨籍。國民黨的顏寬恆一審判處七年以上罪刑，黨主席朱立倫質疑司法不公，要顏上訴，捍衛清白。民眾黨高虹安也判決七年以上徒刑，黨主席柯文哲竟然表示為年輕黨員感到不捨，並公開為高辯白，認為她沒有貪污意圖。

這三個人都還沒判決定讞，都還可為清白透過司法程序給予抗辯，以爭取最後無罪的判決。然而政黨對從政黨員的態度，卻是對選民負責態度的表示。政黨對於從政黨員廉能的要求，應該要以最高標準來檢驗。

如果連黨主席對從政黨員有犯罪嫌疑者，只會質疑司法，卻袒護自己人，這種做法，選民還能對廉能政治有任何期待嗎？

（作者為政治評論員）

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