自由廣場》龍王鯛養殖成功非隱憂 問題在態度

◎ 鄭明修

看著劉商隱副教授在貴報發表的「龍王鯛養殖成功背後的隱憂」一文，暴露出的不是龍王鯛的養殖問題，而是我們面對問題與解決問題的態度與方法。

在台灣龍王鯛因過度的捕撈數量已十分稀少，很多海域已經絕跡了，例如墾丁、小琉球珊瑚礁海域，連綠島也剩不到五尾。龍王鯛在國外是珊瑚礁區最大的魚類，體長可達二二九公分，是保育上所謂旗艦物種（flagship species）。台灣經過廿多年調查數量已瀕危，在二○一四年才列入保育類動物名錄保護，雖然也是CITES附錄二的物種，但在許多國家仍有相當的數量，也是當地的合法漁獲。龍王鯛的養殖成功真的是隱憂嗎？

請繼續往下閱讀...

真正的問題在管理與放流

台灣的水產養殖技術等同於漁業界的台積電，過去草蝦、石斑魚等種苗的養殖，為早期的台灣賺進可觀的外匯，漁民精進技術持續針對鰻魚、龍蝦等進行繁養殖，應該是值得鼓勵的精緻漁業發展。真正的問題應該是管理與放流，當養殖業者有清楚的種魚來源及養殖規範，不應該成為保育口號上的犧牲者。

然而，恣意的放流魚苗，我亦不認同，過去幾年在漁業署與台灣海洋保育暨永續漁業基金會的努力下已開始累積科學證據的支持下進行合理的資源復育，才有機會緩和目前面臨氣候變遷、過漁造成的生態與漁業問題。

全球海洋幾乎完全連通，Ma等人（二○一九）研究亦顯示龍王鯛在西太平洋確定只有一種，且遺傳上就是一個泛族群（panmictic population）。雖然這些種魚都來自印尼，也無系群的問題。在民間養殖業者廿多年的經驗和自費研發成功，對於未來養殖產業應是件善事，對復育龍王鯛才有希望。

設立龍王鯛棲地保護區並有效執法，透過自然幼魚入天就能讓族群穩定成長，固然是很有理想，若是相關單位自己無作為，卻希望印尼、菲律賓的保育成果會外溢給台灣嗎？許多研究顯示，在氣候變遷與全球暖化的趨勢下，單純的棲地保護已經無法支撐生物群聚的復原，需要一些更積極的作為介入。

列保育10年 墾丁仍無龍王鯛

龍王鯛列入野生動物保育類名錄已十年了，期間雖然發生數件非法採捕事件，至今仍無相關族群的研究資料，而且野外族群數量還是一樣稀有？相信下一個十年還是一樣，我們仍然在墾丁海域看不到龍王鯛，這是不是更是隱憂！

（作者為中華民國自然生態保育協會理事長、中研院生物多樣性研究中心研究員兼執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法