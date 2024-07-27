晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》高虹安停職 竹市脫離黑暗的開始

2024/07/27 05:30

◎ 邱炳進

新竹市長高虹安擔任立委時期的詐領助理費公款案，在一審被判刑七年四個月，公理正義終於獲得初步伸張 。

高虹安競選新竹市長之前，她詐領助理公款案早已沸沸揚揚，各種貪小便宜的不法行為也早傳開， 高虹安如當選市長，竹市必將進入不平靜的歲月。

然而，多數新竹市民仍選擇爭議的高虹安，注定新竹市一年七個月來的紛擾，始終盤旋未去，嚴重影響市政推動，之前五星市長帶來的光榮感 ，從高虹安入主新竹市政府第一天開始 ，便日漸剝落 。

新竹市重大建設幾乎停擺， 正派廠商對新竹市的工程標案，多避之唯恐不及；得標廠商幾乎與市長有裙帶關係。加上市府員工士氣低落，局處首長易人如走馬燈， 高市長被批不是在前往機場，就是奔波於法院，她還有多少時間、心思譬劃市政？因此，高虹安的民調與支持度，不是全國縣市長的倒數第一名，就是倒數第二名。

高虹安的判刑 ，值得新竹市民省思，那就是所選非人，必將市政帶入黑暗期，昔日新竹市民的光榮感，也將隨著不稱職的市長，而日漸褪去。

至於藍白兩黨的頭人，每當黨員貪污舞弊，總是不分青紅皂白，「捍衛從政同志的清白」或怪罪「執政黨的司法打壓、介入」，「司法對高虹安不該雞蛋裡挑骨頭」， 這種講了自己內心都不會相信的「聲援」， 就可以休矣。

（作者為教職退休）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書