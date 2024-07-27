自由廣場》高虹安停職 竹市脫離黑暗的開始

◎ 邱炳進

新竹市長高虹安擔任立委時期的詐領助理費公款案，在一審被判刑七年四個月，公理正義終於獲得初步伸張 。

高虹安競選新竹市長之前，她詐領助理公款案早已沸沸揚揚，各種貪小便宜的不法行為也早傳開， 高虹安如當選市長，竹市必將進入不平靜的歲月。

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然而，多數新竹市民仍選擇爭議的高虹安，注定新竹市一年七個月來的紛擾，始終盤旋未去，嚴重影響市政推動，之前五星市長帶來的光榮感 ，從高虹安入主新竹市政府第一天開始 ，便日漸剝落 。

新竹市重大建設幾乎停擺， 正派廠商對新竹市的工程標案，多避之唯恐不及；得標廠商幾乎與市長有裙帶關係。加上市府員工士氣低落，局處首長易人如走馬燈， 高市長被批不是在前往機場，就是奔波於法院，她還有多少時間、心思譬劃市政？因此，高虹安的民調與支持度，不是全國縣市長的倒數第一名，就是倒數第二名。

高虹安的判刑 ，值得新竹市民省思，那就是所選非人，必將市政帶入黑暗期，昔日新竹市民的光榮感，也將隨著不稱職的市長，而日漸褪去。

至於藍白兩黨的頭人，每當黨員貪污舞弊，總是不分青紅皂白，「捍衛從政同志的清白」或怪罪「執政黨的司法打壓、介入」，「司法對高虹安不該雞蛋裡挑骨頭」， 這種講了自己內心都不會相信的「聲援」， 就可以休矣。

（作者為教職退休）

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