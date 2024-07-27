自由廣場》台灣外牆劣化 期待政府輔導更要自強

◎ 魏世昌

凱米颱風帶來強勁風雨，花蓮市更有建物頂樓的女兒牆被吹落，砸中暫停在馬路邊的車輛，造成車上四十五歲婦人不治，七歲兒還在加護病房救治，尚未脫險。

根據《建築法》七十七條，建築物的擁有人、使用者有維護外牆安全的責任，但全台許多老舊建物外牆有問題卻難以修繕，除了外牆是否需要修繕的評估涉及專業，民眾難以自行判斷外，即使有法律規範，建物外牆整修動輒上百萬元，扣除地方補助措施，不少住戶仍無力或無意願負擔，都讓建物外牆劣化成另類行人地獄。

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要維護外牆安全，社區大樓居民必須先具備外牆需要定期安檢、修繕、更新的認知，改變「以後再說」的態度；此外，還需要第三方公正客觀單位協助，預估維護修繕成本和精算分攤方式，最後透過社區大樓居民的集體完成，「法制化」方能實現。

日本社區收公積金 每15年大型修繕

至於台灣社區缺乏制度化的「公基金」，出狀況多是老舊建築，住戶多數是退休族或經濟能力困難，有人「窮到只剩下房子」，拿不出大筆維修費；以日本為例，長年來已建立成熟的檢修機制，由管委會每月收取公積金，每十五年須進行一次大型修繕，完善制度之下，日本政府甚至不須介入提供補助，台灣可參考借鏡。

對於有砸傷人疑慮的個案，應強制要求改善，否則砸傷人就來不及了。更希望公寓大廈居民學會自立自強，主動負擔起維護建物安全的責任；大家一起來改變，讓台灣社會永遠不必面對「外牆殺人該誰負責？」這個沉痛問題，才能避免一樁樁「禍從天降」事故頻繁來襲。

（作者為工程師）

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