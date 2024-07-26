自由廣場》全球最新詐招 英美不動產淪詐騙新標的

◎ 林山姆

全球網路詐欺方興未艾，美國聯邦調查局（FBI）依據「IC3（Internet Crime Complaint Center）網路犯罪投訴中心」的資料，發出新詐欺趨勢警告，比殺豬盤更複雜的騙局正在上升，詐騙集團瞄準空置的不動產，偽冒業主進行銷售詐欺，並透過多個角色冒充談判，以出售空置或未設定擔保抵押（無留置權）的房產，這些房地產詐欺融入過去的商業電子郵件洩漏（BEC）手法。英國亦面臨同樣威脅，英國勞埃德銀行Lloyds bank指出，去年房產詐騙激增，下半年產權轉讓詐騙（詐欺者滲入公司帳戶）增加廿九％，每名受害者損失高達廿五萬英鎊，因此警告購房者要保持警惕。

聯邦調查局表示，房地產詐騙的起手式，先發出廣告，說假業主想賣閒置房地產，依聯邦調查局數據，過去十年，涉及房地產交易的虛假電子郵件的詐騙呈爆炸式增長，從二○一五年不到九百萬美元（約新台幣二．九五億元）的損失，上升到二○二二年的四．四六一億美元。

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詐欺集團會先用公開資料蒐集房地產資訊，鎖定閒置且沒有設定抵押貸款的不動產，製作假的身分證件、假契約、假公證印章。然後刊登廣告說業主想儘速處理掉這塊土地，聯邦調查局指出COVID-19疫情後，推動了不動產遠端交易的新趨勢，這種遠端虛擬會議與購置近來成為詐欺集團利用的手法。在沒有抵押塗銷的限制下，這類不動產交易幾週內就可完成，毫無戒心的業主根本不知道他們的不動產已經被轉移出去。

聯邦調查局建議業主想辦法加強監控自己的不動產，即使在外州，亦建議盡可能與州政府建立「產權移轉警報」，並建議經紀人要求賣家必須提供最近的稅單或郵件等副本佐證。

我國為防止不動產詐欺，內政部特別推出「地籍異動即時通服務」，讓民眾可使用自然人憑證上網，或就近至地政事務所免費申請，名下登記的不動產日後一旦被移轉、設定抵押或異動，系統即自動通知，防止受害。在全球詐欺趨勢上升且轉移至不動產之際，除鼓勵自行申請「地籍異動即時通服務」外，亦可在技術可行上，考慮「全面協助民眾設定即時通知服務」，以加強保護民眾財產安全。

（作者是現職員警）

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