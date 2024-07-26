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自由廣場》反對「台語」者 乃因缺乏國際觀

2024/07/26 05:30

◎ 劉承賢

近日有署名「洛杉基」作者撰稿，以（新加坡華人說的是「閩南語」還是「台語」？）反對教育部將「閩南語語言能力檢定」正名為「台灣台語語言能力檢定」。

觀其理由，有謂星馬兩國的福建話和台語很像，又謂台語不是台灣原住民的語言演化而來。作者顯然不知世上「語言相通且各自命名」的情況並不罕見，東南亞有印尼語與馬來話、南亞有印地語與烏爾都語、歐洲有挪威語與丹麥語，儘管彼此能通話，依然各自執行命名權，有何不可？就算台語與閩南語能通話，依國際慣例，我們當然有自行命名權。

該作者又稱台語來自中國，並非原住民語，所以不能稱作台語。但倘若有國際觀，應知英語也不是英格蘭的原住民語，而是來自今日德國的語言；西班牙語、法語雖然演化自今日義大利的拉丁語，卻未聞有人主張他們須自我放棄西班牙語、法語的名稱，而改名為「拉丁語」的。可見上揭反對理由，都是井底之蛙的囈語而已。

早在台獨意識萌芽之前的數百年前，漳泉移民來台，「日久他鄉是故鄉」，漸漸以「台語」、「台灣話」稱呼這個語言了，此乃國際慣例，以一地之名稱呼一地使用人口最多的共通語，如此而已，「台語」一名早就見諸百多年前的歷史文獻，只是反對者少見多怪。

作者聲稱「華語可與全球四分之一的人溝通，台語只能關起門來唱唱台語歌，或製作台語影視供島民觀看」，自曝國際觀之匱乏。韓流的流行歌及影劇襲捲全球，眾所皆知，難道是因韓語通行全球？韓語母語人口只佔世界人口的百分之一，但韓國人自立自信，自重自尊，將自己的語言文化推向全世界。

台灣人總是「好想贏韓國」，那就效法韓國人精神，把祖先、阿公阿嬤的台語傳承、發揚、推廣到世界上，別淪為數典忘祖、背棄土地的「了尾仔囝」！

（作者是台師大台文系副教授）

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