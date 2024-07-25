社論》朝野何不合力修憲突破僵局？

目前的政治僵局，冰凍三尺非一日之寒，需要朝野全民集思廣益，重構一個與時俱進的憲法架構，令憲法跟民主同步成長。（資料照）

「國會改革」乎？「違憲擴權」乎？藍白聯手通過的修法，憲法法庭十九日裁定，做出暫時處分的判決。判決出爐，當然不是紛爭的結束。朝野如敵，互相討伐，對國家毫無正能量可言。站在人民的觀點，不論最終結果如何，頭家才是真正的輸家！二○二○以來，安度新冠疫情，經濟穩定成長，國際形象大受好評。國家與個人類似，也有時運的變化。如果錯失良機，下一個幸運之神，不知道何時才會再現。

十八日，一項公投提案：「您是否同意，民國九十四年次（含）以後出生須服義務役之役男，尚未服役者，義務役役期為四個月即可，無須至一年？」幸而，中選會決議予以駁回。這種公投提案過關，力挺台灣的夥伴一定傻眼，台灣到底是誰的家？日前，曾擔任川普白宮國安顧問的歐布萊恩坦言：台灣人民若自己都不想保衛台灣，那我不可能比他們更關心台灣，派我兩個正在美軍服役的女兒去保台。確實，中國武力威脅迫在眉睫，我們內部卻兩極對立，甚至有人散佈失敗主義，若令有心幫忙的夥伴產生「為何而戰」之惑，豈止笑話。

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大敵灰色侵擾、法律戰之際，於外，攸關台灣安全至重的美國，進入大選的最後關頭；烏俄戰爭消耗戰即將兩年半；以哈衝突又另闢戰場。凡此，無不對變化中的地緣政治，產生加速作用。於內，民進黨執政，藍白主控立法院，雙方只圖二○二六、二○二八，從而，執政者施政受阻，在野者國會獨裁，構成一副令人擔憂的險狀。台灣民主之亂，當局者迷，各執一詞，對支持者情緒動員。最後，只能訴諸衝撞。衝撞的結果，勝利者也一無所獲。誠然，國會需要「改革」，但所謂的國會改革，必須建立在憲法改革的基礎，否則，可能流於「反改革」。新興民主國家，民意鐘擺、政黨惡鬥、威權返潮、外力介入，民主倒退之逆流，每每因此滋生。

目前的朝小野大，已經衍生憲政運作問題。長此以往，空轉四年，若釀成民主慢性病，將是台灣式民主的長期危機。近半年來，從國會到憲法法庭的朝野攻防，實宜積極思索根本解決之道。朝野以對話代替對抗，比有人奢談的兩岸和解，更為優先。而朝野對話，完善遊戲規則，不失為可選擇的起點。目前，朝野各握行政權、立法權，而現行的「中華民國憲法」及其「增修條文」，前者在威權、內戰期間制訂，不符權力分立、有效制衡之處甚多；而後者，在民主改革的倉促之間，實用主義的權宜思考掛帥，又有無法重新制憲的限制。覆議不成，行政院長不必辭職。立法院不提不信任案，總統亦無由解散立法院。釋憲，罷免，只是緩兵之計、情緒發洩，無助於走出今天的政治困局，朝野全民只能等下一次大選。

暫且不談困難度更高的制憲。這次大選期間，藍白合甚囂塵上，高倡聯合政府、內閣制，這些都需透過修憲才得以實現。然而，大選結果揭曉，藍白輸掉總統，佔有國會過半席次，卻閉口不談修憲，一味利用過半席次修法，剝奪其它憲法機構的權力，將立法院擴張為獨大憲法機構。暫時處分之後，還有釋憲結果，但那恐怕也是無言的結果。如果僵局無法解開，我國的民主活力，恐將轉為負能量。可行之道，莫過於朝野共議修憲，不論總統制、內閣制、雙首長制等，皆可從長計議，且以三權分立的原則，確立行政、立法、司法的權力範圍與制衡機制，取代權責不符、助長人治、舉世唯一的五權憲法。有人質疑，政黨、政客各懷鬼胎，合力修憲談何容易？這就是我國公民成熟度的檢驗了，憲法架構是權利義務的契約，身為頭家的人民不是局外人，反而應當扮演促進動力。否則，有怎樣的人民，就有怎樣的政府、國會，那是恥辱的標記。

憲法架構是民主之所繫，而其主體乃是人民意志。台灣民主快速發展，但已二十年無修憲之舉。目前的政治僵局，冰凍三尺非一日之寒，需要朝野全民集思廣益，重構一個與時俱進的憲法架構，令憲法跟民主同步成長。其目的，絕非為特定政治勢力、既有大黨、意識形態而量身打造，反倒是，要為台灣的民主邁向成熟提供安全軌道，尤其是，在國家面臨急迫威脅時刻，得以最有效地凝聚人民意志應付危機。我們期待新的憲法架構，足以擔當充分有效溝通的公共平台，確保理性對話、獲致共識，激發符合民之所欲的最佳方案。政治是從現實出發、追求願景的過程，甚盼朝野領袖，拉高政治家的眼界，預見自己的歷史背影。

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