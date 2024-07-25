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自由廣場》去中心化的虛擬電廠暨韌性電網

2024/07/25 05:30

◎ 李建興

七月廿二日，五天四夜不間斷的漢光四十號演習展開，這是台灣首次無劇本、無假想敵，採實兵實戰的全島演習，考驗各級部隊在「C4ISR（指管通資情監偵）」斷鏈的情況下，依照「接戰守則（ROE）」遂行獨立作戰的能力，此舉贏得國人高度肯定。公視當晚談論性節目「有話好說」請來專家解析，將國防部此舉比喻為「去中心化」。

台灣的地面縱深極小，面對中國武力侵犯，若聯合作戰指揮中心之指管通訊系統遭敵破壞，而無法下達作戰命令給防區戰鬥部隊時，各防區主官必須自主指揮部隊，依平日累積之戰訓能力，隨機應變且獨立作戰，這才是戰爭的實際狀況，也是本次演習「去中心化」的意義。

台灣的電力系統也是如此，它原本是以台電公司發、輸、配電網為中心的「孤島系統」，一旦此系統因某種事故而全台大停電，各地區的微電網就亟須設置足以離網獨立運轉的「虛擬電廠（VPP）」，以備援供應給一段時間的微電網用電，甚至在特定時段聚合各分散式電源來改變電力供給與需求，這就是目前可提高台灣電網韌性的最佳「去中心化」模式，而加油站正是最佳場域。

「去中心化」一詞是中性的，而非全是負面詞，端看決策者是否善用其內涵。當國人關注具有里程碑意義的漢光四十號演習，也請大家反思幾次的全台大停電（平時），與俄烏戰爭的區域斷電（戰時），共同關心平戰時期都極需要的「虛擬電廠」。

（作者是台灣中油公司資深電機工程師、高科大兼任助理教授）

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