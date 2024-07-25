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自由廣場》九旬翁對台灣充滿信心

2024/07/25 05:30

◎ 鄭祺耀

美國總統大選年話題正熾，又逢中華民國台灣新總統就任未久，而中國擾台侵台演練迫近台灣島國的東西南北海空，值此之際，政府與人民頂住壓力，台灣的天空依然如昔，大巨蛋的台灣棒球隊和明星隊對抗賽熱鬧滾滾、座無虛席，觀眾吆喝啦啦隊嗨翻天，宛如太平盛世，政治的事由政治人物處理，經濟事務由經濟專家或企業家處理，各司其職，感謝上帝眷顧台灣，讓台灣兩千三百萬人民對民主自由國家安全充滿信心，更感謝政府與人民的各安其份。

筆者年屆九十，三歲不到即成孤兒，在鄉下讀國小，十三歲就去打工，有深刻的窮苦經驗，是學校唯一考進建中到台北求學的窮家小孩，半工半讀直到研究所，體驗了計劃經濟制度到資本主義的自由經濟制度的此刻，故能對川普的副手—范斯的『絕望者之歌』接受或感同身受，也相信范斯沒讀過一八六四年出生的Max Weber所寫的「新教徒的倫理和資本主義的精神」這本名著。台灣人的奮鬥精神早被日本神學家山蔭基央所發現，並於一九九五年著書，名為「未來的台灣即未來的亞洲」，就在最近，美國參議員也提出「未來的台灣即未來的世界」，足見台灣是未來世界的科技島國，世人無法忽視，台灣人加油！

（作者是企業界退休人士）

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