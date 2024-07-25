自由廣場》三本書解讀川普范斯組合

◎ 廖明輝

川普的言論風格與主張，在某種程度上可透過三本書解讀，從而理解川普言論未必是一時民粹或理盲躁動，而是反映美國人在特定歷史背景下所形塑的生活態度與價值觀。

理查．霍夫士達特在《美國的反智傳統》一書探討美國社會的反智文化，指它根植於宗教、政治、商業和教育四方面。川普的言論和行動，無不體現這種反智傳統。例如，他強調宗教信仰的作用，聲稱「神在我這邊」，這種宗教情感的訴求能引發部分選民的共鳴。霍夫士達特指出，美國的教育具有強烈的實用主義傾向，對抽象思辨和博雅教育的忽視，導致對知識和專業的敵視。川普批評電動車政策、反對氣候變遷、全球化和自由貿易，這些言論正是反智文化的體現，反映他對簡單直接、立竿見影解決方案的偏好，而忽視更深層次的經濟和環境問題。

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《絕望者之歌》是由川普的搭檔范斯所寫，深入描繪美國白人勞工階級的生活困境和心態。范斯透過個人的家庭故事與成長過程，揭示底層白人家庭面臨的破碎婚姻、酗酒、吸毒等問題，並強調「絕望」這個關鍵詞。川普演講強調非法移民搶走美國人的工作，帶來犯罪和混亂，言論切中這些選民的痛點，說出他們對生活困境的不滿和對未來的恐懼。這些選民對於能為他們帶來改變、提供希望的領袖充滿期待，而川普成功地將自己塑造成這樣的救世主，承諾「讓美國再次偉大」，重建美國汽車製造業、降低能源價格、關閉邊境等措施，迎合底層白人選民對改善生活的熱切渴望。

許倬雲在《美國六十年滄桑》中，剖析自由主義革命帶來的政策變革和全球化紅利與風險的不均分配。川普的崛起和他所代表的民粹主義，正是這些矛盾的產物。美國社會的貧富兩極分化問題嚴重，社會流動停滯，這些問題最終導致選民對傳統政治菁英失去信任，轉而支持像川普這樣充滿戰鬥意志的政治強人。川普的反移民、減稅政策和「美國優先」的單邊主義，迎合對全球化和自由貿易感到不滿的選民。然而，川普的政策也可能加劇撕裂美國社會，對美國的國際領導威信造成無法彌補的損害。

川普的言論和政策主張，不只是政治操作的結果。這三本書提供多角度、多層次的視野，有助理解川普和范斯組合背後的深層原因與所提政見的文化與社會背景，進而對這次美國總統大選的選情研判與後續發展有更深入的理解。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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