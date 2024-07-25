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自由廣場》 颱風假勿搞政治團結

2024/07/25 05:30

◎ 徐嘉欣

凱米颱風來勢洶洶，給全國造成極大威脅，當然民眾就會關心到底會不會放颱風假，畢竟這是攸關生命安全的事，而這也考驗著地方首長的智慧與擔當，這次颱風假的處理上，看到所謂藍營女力六縣市的縣市長，卻是做了很擾民，且匪夷所思的決定，難怪有網友不滿的說：難道連放不放颱風假都要搞團結，而不是先顧及市民安全嗎？

其實，氣象署早已明白指出陸地的警戒範圍了，然而，台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市還有台東縣，卻直到廿三日晚間八點仍然宣布廿四日要正常上班課，卻在廿三日晚間十一點左右才政策急轉彎，雲林縣、台中市、彰化縣、南投縣緊急宣布廿四日停班課。更扯的是，與嘉義縣有地理緊密連動關係的嘉義市，明明嘉義縣已經停班課了，嘉義市居然還要正常上班課，拖到晚間十二點才宣布停班課。

當然，最扯的就是台東縣了，氣象署已經點名台東縣是首波警戒的範圍，縣政府卻是最晚宣布廿四日停班課的，導致有學生隔天一早到校才知停課，試問學生若發生意外，縣府負得起責任嗎？

拖到半夜十一、十二點才宣布停班課，有幾人會整晚盯著看新聞動態？很多人早就上床睡覺了，因為隔天一早就要去上班課，誰知到了上班課地點才知停班課，若這不叫作擾民，那什麼才是？

「料敵要從寬」不是口號，筆者覺得團結沒有不好，但是在放颱風假這件事情，就請不要搞團結了吧，還是優先把人民的生命財產放第一位，才是地方首長應該考量的重點吧。

（作者是文字工作者）

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