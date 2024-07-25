晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》凱米颱風來襲 如何放對颱風假?

2024/07/25 05:30

◎ 蔡田

凱米颱風來襲，除金門以外，全國各縣市都宣布停班停課，其中台東縣因遲至凌晨才宣布放假，遭批決策太遲緩。

至於台北市，昨日上午市區風雨不大，倒是KTV裡人滿為患，有市民質疑風雨未達放假標準，有硬放假之嫌，或被基隆、新北和桃園綁架而作同步決定之嫌。筆者認為同步決定沒錯，且風雨無情、變化難測，對於颱風假的決策，不須苛責，應軟性以對，畢竟人命關天，市民的性命安全是決策時最重要考量。

和小兒子聊到颱風假，他提到，台灣人的工作時數實在太高，若是放錯颱風假，就當作是老天爺補償台灣勞工的小確幸吧！確實台灣人超時工作在全球名列前茅，若因颱風而休息一兩天，何嘗不是充電再出發，「休息是為了走更長遠的路」，颱風中的台灣人共勉！

颱風假決策的問題，我有以下思考：

一、颱風假不是正式的假，何不用「補上班上課」方式處理，這樣就不會再有「放錯假」的問題。

二、決定放假者是人，不是神，只要縣市長依據氣象預報資訊，並「及時」做出決策就行，不須放假也罵，不放假也罵。

三、北北基桃共同決策沒什麼不對，只是決策過程應該共同討論，且因四個縣市範圍過大，差異性也各不相同，最後決議就未必一定要綁在一起，還是應尊重各地最後自主決定，避免造成互相牽制。

四、一旦風雨達到颱風假標準，基於生命無價，且一視同仁，應該針對百貨公司、KTV和電影院等娛樂場所，仿效外送員作業辦法，制定停業規準，才不會出現「一國多制」的亂象。

颱風來襲，全民都應全力防颱，就算風雨不大，基於同理心也應該待在家中，不要「白目」的亂竄亂跑，反而造成防災人員的額外負擔。

看到上自總統，下至各縣市首長首長，面對颱風來襲，用如履薄冰的心情謹慎應對，山區各鄉村長挨家挨戶勸說預防性撤離，即知身為台灣人是很幸福的事，大家應風雨同舟，防颱抗災一條心。

（作者是國小退休教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書