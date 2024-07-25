自由廣場》凱米颱風來襲 如何放對颱風假?

◎ 蔡田

凱米颱風來襲，除金門以外，全國各縣市都宣布停班停課，其中台東縣因遲至凌晨才宣布放假，遭批決策太遲緩。

至於台北市，昨日上午市區風雨不大，倒是KTV裡人滿為患，有市民質疑風雨未達放假標準，有硬放假之嫌，或被基隆、新北和桃園綁架而作同步決定之嫌。筆者認為同步決定沒錯，且風雨無情、變化難測，對於颱風假的決策，不須苛責，應軟性以對，畢竟人命關天，市民的性命安全是決策時最重要考量。

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和小兒子聊到颱風假，他提到，台灣人的工作時數實在太高，若是放錯颱風假，就當作是老天爺補償台灣勞工的小確幸吧！確實台灣人超時工作在全球名列前茅，若因颱風而休息一兩天，何嘗不是充電再出發，「休息是為了走更長遠的路」，颱風中的台灣人共勉！

颱風假決策的問題，我有以下思考：

一、颱風假不是正式的假，何不用「補上班上課」方式處理，這樣就不會再有「放錯假」的問題。

二、決定放假者是人，不是神，只要縣市長依據氣象預報資訊，並「及時」做出決策就行，不須放假也罵，不放假也罵。

三、北北基桃共同決策沒什麼不對，只是決策過程應該共同討論，且因四個縣市範圍過大，差異性也各不相同，最後決議就未必一定要綁在一起，還是應尊重各地最後自主決定，避免造成互相牽制。

四、一旦風雨達到颱風假標準，基於生命無價，且一視同仁，應該針對百貨公司、KTV和電影院等娛樂場所，仿效外送員作業辦法，制定停業規準，才不會出現「一國多制」的亂象。

颱風來襲，全民都應全力防颱，就算風雨不大，基於同理心也應該待在家中，不要「白目」的亂竄亂跑，反而造成防災人員的額外負擔。

看到上自總統，下至各縣市首長首長，面對颱風來襲，用如履薄冰的心情謹慎應對，山區各鄉村長挨家挨戶勸說預防性撤離，即知身為台灣人是很幸福的事，大家應風雨同舟，防颱抗災一條心。

（作者是國小退休教師）

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