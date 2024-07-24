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自由廣場》回復「台語」的正常稱謂

2024/07/24 05:30

◎ 劉天賦

電影《神隱少女》中，忘記自己名字的白龍告訴被改名的女主角說：「千尋，千萬不要忘記你的名字！」

中國與台灣成為現代文明世界後，語言名稱的學術調查與出現，台灣始於日治的十九世紀末的日治初期，中國長江以南的各省語言眾多且複雜，要直到趙元任一九二○年回中國後，才慢慢開始。

台灣的語言，從日本時代的角度而言，日本為「非日語語言」的命名方式，是以島名地名命名這土地最多人講的語言，故將沖繩的主流語言以沖繩語稱呼之（沖繩語不止一種），台灣話或台語也是以同原則命名，並不表示台灣只有一種語言。

一九四五年後，如果從清國至中華民國的角度，長江以南各省皆為多語言地區，該省最多人講的話以該省簡稱命名，如廣東省的粵語，江西省的贑語，湖南省湘語，海南島存在十四種語言，也將有八成人講的話稱為「海南語」。戰後台灣很自然的以中華民國各省命名主流語言的原則，將最多人講的話稱作台語。但一九六七年後，中國國民黨政府卻以政治力干預，規定不能用「台語」名稱，必須改稱「閩南語」，強化它只是福建南部的語言。

一個再自然不過的名詞，在一九六七年後被政治力介入而被迫改名，現在回復它原有的稱呼，卻還得解釋半天，真是台灣人的悲哀。

（作者是長榮大學台灣研究所碩士）

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