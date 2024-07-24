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自由廣場》防禦費變成保護費 媒體對川普談話的惡譯

2024/07/24 05:30

◎ 港覺

台灣人的英語普遍不流暢，所以對能操流利英語外語者常會投以敬佩，卻容易因而遭誤導或見縫插針！

川普日前提到台灣時說「They did take about 100% of our chip business. I think, Taiwan should pay us for defense」，媒體第一時間出於無意、故意或惡意而翻譯成「要台灣付保護費給美國」。然而「pay us for defense」，本不應翻譯成「保護費」，而應是「防禦費」、「國防費」更為貼切，是說台灣必須為防衛自己國家而負起責任，付出防禦費用。

直接翻譯成「保護費」，太過簡化。須知「付保護費」從腦海直接跳出的印象，不就是黑道收保護費的場景？且該詞向來是中共「資訊戰」的用詞，故意用「付保護費」把美國與黑道做連結，這是洗腦。

這就要問，英文的defense與protection，意思各是什麼？讀過國中的大概都知道defense是防禦，protection才是保護。稍微google翻譯一下，就不會跑出「保護費」這種詞啊！

致理科大講座教授陳超明說，「保護費」通常是「黑道用語」，英語用法常見「protection fee」、「protection money」、「protection racket」。因此pay us for defense應譯成「台灣防衛由自己埋單」，語意較貼切。

在這個時代，有邏輯有意識的台灣人民，應有能力揭穿某些媒體的惡譯！

（作者是資訊業屆退休人士）

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