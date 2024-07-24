自由廣場》（林保華專欄）三中全會《決定》了什麼？

北京召開的廿屆三中全會七月十八日結束，發表了公報，但是通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的决定》全文廿一日才公布，同時公布習近平所作《關於中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的决定的說明》。不但標題繁複拗口，《決定》的兩萬多字內容更是又臭又長的裹腳布。最近我參觀由辜家大院改建成的「鹿港民俗文物館」，重溫了「三寸金蓮」的中華文化精粹，可惜看不到裹腳布，原來它還藏在北京共產黨總部裡。

習近平的五千字說明，揭示二○二三年十一月決定成立這個文件的起草小組，他是組長，十二月正式啟動。這說明了兩個問題：第一，三中全會是那時決定了大致開會日期。不沿用秋天召開的舊習，而是放在七月，那麼今年的北戴河會議可以免了。北戴河會議會有許多雜音，三中全會須現任中央委員才可發言，習近平得以完全控制「一面倒」。第二，大半年起草文件，主調是去年訂的，期間國內外發生什麼事情，基本上文件不會反映出來。

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全文共六十條，分三大板塊十五個部分，似乎像字典一樣面面俱到可以去查，卻又好像沒有，例如如何解決「產能過剩與對外傾銷遭到的反制」，《決定》並未提及。困擾民眾的就業問題也缺如。整個決定充斥「健全、完善、深化、優化、強化」與「鼓勵、推動、堅持、統籌」等字眼，內容卻空洞無物。

樂見「完善產權制度，依法平等長久保護各種所有制經濟產權，建立高效的知識產權綜合管理體制」，然而怎麼做？怎麼保證？習近平提出的「共同富裕」只是搶劫民企的私有產權，怎麼解決？改革開放初期，鄧小平要團結全國，就把「地富反壞右」全部摘帽，只留下他欽定的五個右派充面子。習近平能做到嗎？偷盜知識產權，習近平能認敢認嗎？這些做不到，還依什麼法？

第八部分是「健全全過程人民民主制度體系」。所謂「健全」意指原本的「人民民主制度體系」已經很不錯，不夠健全而已。再看「完善意識形態工作責任制」，這隻狐狸就原形畢露了。

如果沒有眼花，《決定》並未提及台灣和其他任何一個國家，包括在國防軍事問題方面。對香港、澳門「發揮『一國兩制』制度優勢」，喔，原來資本主義制度比社會主義具有制度優勢，那又何必用國安法凌駕其他法律以實現「中國化」？還要搞「社會主義市場經濟」？又要「打造國際高端人才集聚高地」，試問大批香港人外遷，換來中國人，是「國際高端人才」嗎？香港大學還混進六、七十個持假學歷的中國「人才」。香港這樣亂七八糟，還要動台灣的歪腦筋？

這條裹腳布最終要達到什麼目的？「二○三五年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制」，就是在中共十四大提出的口號加上「高水平」三個字。而「二○二五中國製造」則悄然後退十年。

（作者林保華是資深時事評論員）

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