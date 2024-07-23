自由廣場》義大利返台「快速通關」有感

◎ 林柏寬

筆者要從義大利羅馬菲烏米奇諾機場飛回台灣，通關時看見TWN的牌示與日韓、中國等國旗並列，示意為「快速通關」國家，機場人員一看見手拿中華民國護照，直呼「台灣」。台灣是主權獨立國家無庸置疑，「一中原則」、「台灣為地區」的說法不攻自破，更打臉國民黨洗腦台灣人民，硬要將台灣框架在「一個中國」，只准統一、不准獨立的陽謀。

台灣早在二○一九年就成為全球第八個可使用義大利自動通關的非歐盟國家，更因為義大利於今年三月正式退出中國「一帶一路」的協定，筆者在義大利自助旅行時，大多數當地人可以清楚分辨台灣與中國的不同，更頻頻對台灣豎起大拇指。

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原因無它，武肺疫情讓世界討厭中國，台灣成功的防疫經驗更被世界看見，加上義大利在二○一九年簽署了「一帶一路」的合作諒解備忘錄，成為G7國家中的唯一加入國，不僅未能增長對中國出口，反而讓中國對義大利的出口大增、貿易逆差持續擴大，更未獲得預期中的基礎建設投資。義大利國防部長圭多．克羅塞托更公開表示加入「一帶一路」是「糟糕的決定」。

還要爭辯台灣是地區還是國家嗎？義大利人眼中的中華民國，沒有作繭自縛的「一個中國」原則，台灣就是一個堂堂正正、主權獨立的國家。

（作者為台南市國中教師）

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