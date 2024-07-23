自由廣場》﹙北社評論﹚藍白暴力擴權暫停適用 台灣社會業已嚴正審判

◎ 羅浚晅

日前，憲法法庭針對「立法院職權行使法及刑法修正案」部分內容作暫時處分裁定，停止適用。十五位大法官中多數意見一致，咸認為藍白恣意修法內容，與釋字三二五、五八五及七二九號之解釋意旨明顯相悖，將憲法上的政治責任規定，轉換為法律責任結果，甚至對不具公職身分的社會人士，課予強行性義務；新法若遽予適用，對憲政權力分立、責任政治、國家安全、基本人權保障等重要公益勢必造成難以回復的重大損害。暫停新法之適用有其急迫必要性與手段上的無可替代性。

二月開始的國會之亂，人民早就作出嚴正的社會審判，五月間由公民團體與廣大群眾自動發起的青鳥行動，已經展現社會的高度期盼。藍白新任國會議員，不但缺乏社會溝通與論述能力，在手段上更頻頻以暴力為其行事基調。藉由委員席次多數，以程序技巧規避實質審查討論，這是「黑箱表決的多數暴力」。在議場攻防中，刻意放縱攻擊行徑，甚至開直播得意吹捧，這是「議場攻防的肢體暴力」。面對憲法法庭的違憲審查，以刪除預算、誣蔑獨立性、修改憲法訴訟法等手段來威脅司法院，這是「違背憲政忠誠義務的權勢暴力」。

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最後，藍白刻意喧染的情緒動員，引發支持者對司法院潑漆、蓋手印等破壞行為，更顯示「煽動脫序的群眾暴力」，可能正在醞釀升溫。

賴總統說，過去民主前輩突破戒嚴，推翻專制獨裁，爭取人民作主；現在我們的責任是維護權力分立的憲政體制，避免再度集中，危害民主，傷害人民的權利。誠然，我們好不容易把民主台灣守住，讓憲政體制與人權保障得以落實，現在「他們」竟然再次出手，要把已經走向正途的民主憲政再度推向無底深淵。

我們不能再接受這些暴力！了解歷史的人都知道，現在正在推動擴權法案的在野黨，過去一直都站在台灣民主改革的對立面。台灣人民是用生命與智慧一步步從他們的「國家暴力」中拿回尊嚴與未來。十萬青年走出來，意味著年輕一代的台灣人，對國家有期盼，希望國家長成我們自己要的樣子，或許是藍白立委應該放手的時候了。因為，這一次台灣人，寸土不讓！

（作者為醫師，北社副社長）

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