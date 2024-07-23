社論》藍、白立委一再自暴其醜

立法院在中國國民黨、民眾黨主導下，假「國會改革」之名，行大肆擴權之實，通過《立法院職權行使法》，事經四個憲法機關認為有違憲之虞，聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭上週五裁准暫時處分。這只是違憲官司的第一階段，違憲部分的言詞辯論庭下月初舉行，但從暫時處分公布之後，藍、白兩黨政治人物連日的反應，氣急敗壞、口不擇言、唯我獨尊、強詞奪理，凸顯了其目無憲政秩序及憲法法庭的惡質，以致半年來在國會作亂而恣意妄為。

憲法法庭十九日的裁定，推論嚴謹，條理分明，說理清楚。先說審查原則，即立院《職權行使法》是否導致與行政院、監察院等憲法機關職權、功能及權限範圍位移，國家權力與人民基本權利的憲法關係改變，衝擊自由民主憲政秩序根基，造成難以回復的重大損害。

請繼續往下閱讀...

就此而言，憲法法庭認定，《職權行使法》包括「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢部份」、「人事同意權的行使」、「調查權的行使」、「舉行聽證會」及《刑法》藐視國會罪的部份，均因有違憲、侵害人民隱私、財產權等憲法權利之虞，影響甚鉅，即日起暫停適用。

面對國會亂象，憲法法庭在政治壓力下，從大局著眼，不被政治噪音干擾，以超然的法學見識，維護人民隱私、財產權等基本權利，不受立委任意擴權所侵害，與人民站同一邊，值得讚佩。同樣重要的，立院一院唯我獨尊，質詢總統、反質詢及藐視國會罪、人事同意權、國會調查權，都經認定有逾越立院職權分際，違反憲法權力分立原則之虞；大法官集體維護憲政秩序的堅定立場，理應廣受讚賞。

相形之下，在野政治人物的反應，全然從黨派角度出發，其挾國會些微多數粗暴擴權、在先前法庭辯論時窘態百出、暫時處分公布後暴跳如雷，一再醜陋演出，自暴其短，自顯其惡，直讓台灣人民看穿其不堪的素質及真面目。

在野黨顯然自知理虧，國會擴權演得太過火，引發「青鳥行動」等群眾抗議，一待違憲官司提出，即先以「看門狗」貶抑大法官，為其可能的敗訴先定調。即至暫時處分一出，詆毀大法官及憲法法庭的攻訐排山倒海而至。這些尖酸言語，不但把大法官打成主政者的打手、側翼或東廠；有人以電影《少林足球》為喻，指「主辦協辦裁判都是同一邊人」，質疑釋憲程序；也有人宣稱大法官沒有民意基礎，卻凌駕新民意的國會多數，成為全民公敵，民主已死，鬧國際笑話；還有人警告憲法法庭，膽敢宣告違憲，就沒完沒了，要與大法官拚鬥下去。

這些奇言怪論，既顯示這幫人等心中只有黨派之私，容不下逆我者，尤凸顯其馬不知臉長的醜陋。

這次國會擴權爭議，關鍵在藍、白立委立法粗糙，以眾暴寡，「沒有討論、沒有民主」，其間無視數百位律師、法學界人士違憲警告及反對，也不顧司徒文等國際專家聯名勸阻，一意孤行；連國際媒體《美聯社》、《半島電視》都以「有利中國」形容。各家民調顯示，六成四民眾不知修法內容，過半支持覆議；而「青鳥行動」的公眾抗議從立法院外，延伸海外，紐約時報廣場都現「青鳥」，足見立委擴權之無理及不得人心。

憲法法庭從維護憲政秩序及法理推論所為裁定，與社會各方以常識、常理所做判斷，若合符節。同時，由最高法院或憲法法庭釋憲，是民主國家常態，藍委所謂「法案由十幾個非民選的大法官說了算」、「十五個大法官比一百一十三個立委還大」，並以此質問「台灣還是民主的國家嗎？」只是自暴無知︰美國大法官僅九位，一直是民主國家。

同樣言行違逆民意，卻常以代表多數民意自居的，是以立院藍、白合計席次過半，賴清德當選總統得票四成，宣稱「立委比總統大」，這也是一派胡言。總統代表整體民意，關照全民利益和福祉，國會是個別民意或利益的集合體，民意基礎有別；即使在三權分立的美國，總統是行政部門首長，國會要推翻總統對法案的否決，也須三分之二票數；台灣實行五權憲法，尤非立院些微多數的藍、白立委所能自我膨脹。

至於以《少林足球》比喻憲法法庭，也是拿電影誇張情節來掩飾藍、白立委的暴走；專制中國或有如此實況，民主憲政台灣無此鬧劇。真要以球賽比喻國會擴權爭議，大法官代表公平裁判，政客、政黨最需要運動家精神。「政黨不接受大法官會議解釋，人民就會噓聲，青鳥會飛出來。」旨哉斯言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法