自由廣場》共赴患難 急診醫護與病人共苦

◎ 吳肇鑫

最近某醫師投書媒體，宣稱急診壅塞原因是新冠「假疫情」。對於數月來處在COVID-19及類流感疫情高峰的醫護，面對滿床的住院、加護病房還有壅塞的急診，我們看到的是病人的痛苦、家屬的勞累、還有各類醫事人員的疲於奔命。今年這波急診壅塞沒有「假疫情」，只有病人的「真痛苦」！

但是惡意指責急診為了衝業績才安排檢查，不但不尊重跨科醫療專業，也突顯某醫師的傲慢與偏見！

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最近除感染症疫情，近來酷熱氣候引發的熱傷害，同時也影響腦、心血管及各類急症增加，造成住院病房占床率幾乎接近百分百，急診需住院的病人常上不去，新病人不停報到，急診當然壅塞。

高齡化社會的多重慢性病、老弱病殘、虛弱的癌症病人，急診幾乎是他們最後的避難港。這些病人複雜性高，症狀也常常不典型，而多數醫病兩端卻是首次見面，醫師需要從症狀、病史、必要的血液或影像檢查逐一抽絲剝繭，才能確定診斷及正確處置…這些都是急診的日常挑戰。

目前急診壅塞的大型醫院，常有上百位留院觀察及候院病患，即使是柯南也無法「同時」處理超過百件疑難雜症！相對的是門診各專科分工精細、多數為長期追蹤的穩定病人、醫病關係建立在多次門診或住院後才確認診斷及治療選項。

沒有現代化急診專科訓練的醫師，的確不容易了解門診和急診的根本差異！

目前類流感疫情仍處於高峰，好消息是COVID-19併發症病例數稍有下降。疾管署也特別感謝各醫院與急診醫療人員於此疫情升溫期間，不僅傾力照護病患，更配合政府執行各項疫情監視與診療措施。

急診醫學會成立卅年來，除建立急診專科醫師培訓制度，讓診斷與處置的品質大幅提升。從九二一地震、SARS、莫拉克風災、復興空難、八仙塵爆、高雄氣爆、台南與花蓮大地震、普悠瑪出軌⋯這些台灣人的苦難，各醫院的急診醫療人員都身先士卒，共赴患難。

台灣的急診醫療品質，已獲世界肯定。今年國際急診醫學會日前在台北舉行，台灣身為主辦國，讓全世界看到我們的發展和貢獻，賴總統特別籲請各國貴賓支持台灣參與世衛，為全球公衛體系做出更多貢獻。

急診的醫療人員，會繼續與病人及家屬同甘共苦。這是我們的初心，也會破除一切困難，勇於承擔持續前進！

（作者為童綜合醫院醫療副院長）

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