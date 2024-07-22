自由廣場》蔣萬安的心中沒有兒童

◎ 謝英士、鄭佾展

台北市私立幼兒園狼師案延燒多時，迫於輿論壓力，蔣市長日前終於放下身段，鞠躬道歉。或許受到大法官宣布國會擴權法案暫時處分影響，台北市長的道歉及市府團隊忽視兒童權益的議題，未獲重視。

蔣市長說，要用盡全力去彌補。但是，如果市長心中沒有方向，恐怕也是枉然。

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北市未滿十八歲的兒童人口超過卅七萬人，佔人口比例達十四．七％，這群手中沒有選票，沒有人可以代為發言的「少年ㄟ」、「囡仔囝」，成為被忽略的群體，蔣市府團隊似未在施政藍圖中，擺放兒童的位置。

市府團隊 沒有兒童權利的視野

此次幼兒園狼師事件，暴露市府團隊從上到下都沒有兒童權利的視野。什麼是兒童權利的視野？禁止歧視、最佳利益優先、生存與發展、表達意見等都是。

首都的兒童問題，除了受教環境的健康之外，還有一個迫切的挑戰，那就是高溫。

以北市環境為例，暖化加上高度都市化，「都市熱島效應」全台最嚴重。學者研究指廿年前台北市區與郊區溫差約攝氏一．五～二度，但現今已逾三．五度，且增幅只會越來越高。高溫對於兒童健康、學習影響顯而易見，但這些顯著的氣候衝擊，甚至都還沒有成為蔣市府的施政重點。

二○二一年底曾參考挪威首都奧斯陸編製，提出「臺北市氣候預算」。然而，最新二○二三年「臺北市氣候預算」顯示，一五○億預算當中，沒有一個字提到兒童，更沒有從兒童權利視野及需求進行規劃；當然也不會就影響兒童權利享有之衝擊，與對應之氣候調適作為提出解方。

社福補破網 也要因應高溫挑戰

兒童權利公約委員會於去年底通過第廿六號一般性意見書，強調當前影響兒童權利的關鍵議題為氣候變遷，不分中央或地方政府都有義務回應與改善；此外，也要更積極地落實巴黎協定，實現兒童接受氣候教育的權利。

《台北市淨零排放管理自治條例》今年二月獲政院核定，成為首個完備氣候法治程序的地方政府，有必要更積極的規劃運用「氣候轉型基金」，提撥至少十％的「氣候預算」用於兒少，以具體回應兒童權利公約（CRC）的呼籲與氣候世代正義議題。

台北已出現接近四十度的高溫紀錄，未來酷熱恐成日常，我們不希望蔣市長未來為忽視兒童氣候權利而再次道歉，如果重視兒童，除了社福「補破網」外，也請從重視氣候議題，特別是兒童氣候權利著手，為時不晚。

（作者分為環境品質文教基金會董事長與副秘書長）

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