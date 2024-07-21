自由廣場》不滿處分竟潑漆 在野應適可而止！

◎ 吳哲文

針對立院藍白兩黨主導三讀通過的國會調查權等擴權法案，憲法法庭十九日做出暫時處分裁定，認定包括「聽取總統國情報告」、「國會調查權」等六項規定均有違憲之虞、侵害人民財產權等憲法權利甚鉅，裁定暫時停止適用。衡諸藍白兩黨立法過程、直到憲法法庭準備程序，一路荒腔走板，國人對於這些大法官能在相當壓力下，作出妥適處分，應給予相當的肯定。

藍白兩黨會產生相當程度的反彈情緒，也在預期之內。

請繼續往下閱讀...

只是，藍白政治人物們，在發洩不滿的同時，如果還要持續用各種政治語言，去降低民眾對制度內最後防線之一的憲法法庭的信任，並激化支持群眾對大法官與憲法法庭的不滿情緒，而任不理性激情蔓延下去，化為在野黨支持群眾進一步行動的動力來源，對台灣社會是好是壞？相信稍有判斷力與良知的人，應該不難得出答案。

而這也正是廿日發生的「司法院憲法法庭銜牌遭潑黑漆」一案，為何會敲起社會警鐘，如此行為如果不能立刻法辦，將形成新的破窗效應，變相鼓勵更多潛在滋事份子犯下更多案件，為台灣社會帶來更多騷亂與不安。

也因此，除非「讓台灣社會愈亂愈好」是這些藍白政治人物所不敢明言、但內心確實如此盤算的本音，否則削弱台灣民眾對憲法解釋暨裁判機關信任、激化對立的言行，還是應該適可而止，政治人物必須對自身社會責任的重量，有相當程度的認識，「把群眾帶出來，就必須盡可能把他們平安帶回去」的政治倫理，也不僅限於實體的陳情抗議而已，也包含被政治語言間接撩動、可能成為「孤狼式」犯案潛在因子的支持者們。

（作者從事服務業、兼業作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法