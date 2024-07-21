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自由共和國》曾進發／印尼布羅莫火山群

2024/07/21 05:30

印尼布羅莫火山群

曾進發／攝影詩人

印尼布羅莫火山群（曾進發作品）

印尼布羅莫Bromo火山是地球表面上最像月球表面的神奇之地。

印尼布羅莫火山群（曾進發作品）

布羅莫Bromo火山群位於唐格爾山（Tengger）的巨大火山口之內。登格爾山大約於80萬年前形成，如今火山口直徑足足有10公里之闊，佈滿火山灰與火山群。

印尼布羅莫火山群（曾進發作品）

布羅莫Bromo火山群被稱為印尼最美、最活躍的活火山，特別是日出時的景象，更被評為人生必看的日出之一。

這神奇之地也是世界火山科學，火山地質探勘調查的重鎮之一。

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