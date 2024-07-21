自由共和國》洪三雄／「謁陵」丑劇 ―馬英九暨「中國」國民黨可以休矣(上)

前總統馬英九四月在中國國台辦主任宋濤陪同下參加清明公祭軒轅黃帝典禮。（馬英九基金會提供）

洪三雄／1970年台大法學院學生代表會主席

六○年度台大法律系法學組同學的合影。前方橫臥者即為馬英九，前排左三為蘇永欽（司法院前副院長），後排左五為廖宏明（中壢事件主角推事），後排左三為作者洪三雄。（作者提供）

一、馬習二會的「伴手禮」

繼《反分裂國家法》之後，中國國台辦今（二○二四）年六月廿一日宣佈實施《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見廿二條》。

這份《懲治「台獨」意見廿二條》的主要內容為：

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（一）世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份。

（二）「將台灣從中國分裂出去」的所有行為，包括宣揚、煽動、實施者，最高可判處「死刑」。

（三）對「中華民國同胞」可進行「缺席判決」。

此乃一份公開將「中華民國」納入「中華人民共和國」法律版圖的哀的美敦書，無異以中華民國全民為敵、向中華民國宣戰。之前，五月十三日中國解放軍戰機就曾飛臨距台灣鵝鑾鼻僅卅九浬挑釁；五二○之後三天內，中共又發動機、艦軍演包圍、威懾台灣二天。

何其不幸，馬英九一廂情願赴中「和平之旅」、興沖沖謁見習近平回台不久，竟帶給國人這份美名「和平統一」，卻是武力威脅的伴手禮。四月十二日回台記者會，他還自鳴得意地轉達習近平推動「和平發展」的決心，「只要有共同的政治基礎『九二共識』，兩岸就可以繼續對話」。

身為一個台灣過氣的政客，馬居然不避「搖尾乞憐」之譏去謁見習近平。握手的餘溫尚存，中共對台灣嚴重侮辱及傷害的文攻武嚇杳然而至，他卻噤若寒蟬、置身事外。

二、「中華民國」主權獨立，不是「中國」的一部份

針對賴總統五二○就職演說主張：「中華民國是主權獨立的國家」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，台灣民意基金會於五月廿八日發表最新民調顯示：

（一）有七四％民眾表示同意賴總統的說法。此乃「台灣社會的高度共識」，也是台灣同胞認同「國家主權」的體現。

（二）對於台灣人的統、獨傾向：

五八％傾向未來台灣獨立

十八％傾向未來兩岸統一

十二％傾向永遠維持現狀

（三） 針對「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的態度，民調結果顯示：

四三．二％民眾非常同意

卅一．一％民眾還算同意

九．六％民眾不太同意

六．五％民眾一點也不同意

七％沒意見、二．五％不知道、拒答

（七四．三％同意「二國互不隸屬」，十六．一％不同意）

由民調結果可知：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，乃是台灣社會的高度共識。或者說，根本就是普通常識。

馬及「中國」國民黨再三誤導台灣民眾附和中共「和平統一」、「一個中國」的洗腦，其實根本就是一群媚共、舔共的昏庸之輩自己製造的「騙局」而已。此一悖離民意、一意孤行於傾中媚共的醜陋言行，自外於台灣的主流民意，自將為台灣人所唾棄。

三、 「謁陵」的丑劇

四月間馬的中國「和平之旅」重頭戲之一，就是遠赴陝西公祭黃帝。報載謁陵時他「兩度哽咽」。每次看到這種報導，我不僅心生好笑，更倍覺噁心：

其一、刷存在感的「馬先生」

請大家翻閱一下《烽火杜鵑城―七○年代台大學生運動》這本書第十一頁，有一張六○年度台大法律系法學組同學的合影。所有的人不是站著就是半蹲，只有馬英九一個人「橫臥」在最前排作「臥女睡姿」。

這個「馬同學」一直以來就喜標新立異、自鳴得意，唯恐人們不知他的存在。卸任之後，本當自愧於創造九．二％的史上總統最低支持度而閉門思過，卻依然不甘寂寞，千里迢迢跑去「哭祭」自認的「祖先」，實際上是神話中五千多年前虛無的鬼神。若欲認祖歸宗，直接改姓而成「公孫英九」可也，何苦裝腔作勢以刷存在感若是？

其二、謁陵是「帝王時代」的愚民手段

一九四三年中國共產黨就和中國國民黨就攜手一起「謁黃帝陵」，遙祭共同的「祖先」。結果雙方後來還是兵戎相見，國民黨被打到「倉皇辭廟日，垂淚對宮娥」，敗逃到台灣。

其實謁陵是一種「君權神授」思想的產物，是歷代帝王為了強化自己的「統治正當性」，藉著神話中的祖靈來安撫盲從民眾的一種「愚民政策」。愈得不到民心的統治者，愈是會玩弄這一套裝神弄鬼的技倆。十七世紀以降，洛克（John Locke，一六三二～一七○四）提出「天賦人權」的民主學說，早已普行天下，哈佛博士豈有不知之理？（待續）

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